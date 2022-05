Vampire: The Masquerade Swansong: Character-Trailer beleuchtet Galeb

Erfahrt mehr über Galeb im neuen Character-Trailer zum Rollenspiel Vampire: The Masquerade Swansong.

Macht, Reichtum, Unsterblichkeit – irgendwann hat Galeb alles gehabt. Er hat die Welt bereist, ein Vermögen angehäuft und sich als einer der ältesten und gefürchtetsten Vampire in der Stadt Boston etabliert.

Und doch fehlt ihm etwas, er greift nach etwas, das er verloren hat. Oder vielleicht nach etwas, das von Anfang an nicht da war.

Vampire: The Masquerade Swansong erscheint am 19. Mai für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 und im Epic Games Store.