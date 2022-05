Vampire: The Masquerade Swansong: Leitender Questdesigner führt durch Walkthrough-Video

Der leitende Questdesigner von Vampire: The Masquerade Swansong führt durch ein neues Walkthrough-Video zum Rollenspiel.

Rund 45 Minuten Gameplay aus Vampire: The Masquerade Swansong zeigt Big Bad Wolf in einem neuen Walkthrough-Video.

Der leitende Questdesigner Eliot Hipeau und Gentleman Gamer Matthew Dawkins, führen durch das frühe Gameplay zum Rollenspiel.

Vampire: The Masquerade Swansong wird am 19. Mai 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 und im Epic Games Store erhältlich sein.