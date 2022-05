Vampire: The Masquerade Swansong: Leysha Charakter Spotlight

Vampire: The Masquerade Swansong stellt euch Leysha in einem neuen Charakter Spotlight-Video vor.

Nacon hat ein neues Video zu Vampire: The Masquerade Swansong veröffentlicht. Im neuen Trailer wird euch Leysha vorgestellt.

Leysha ist eine Seherin, die am Bostoner Hof den Ruf hat, in die Zukunft sehen zu können. Aber das, was sie zurückholen will, ist ihre Vergangenheit. Die Jahre waren nicht gut zu ihr, aber solange sie ihre Tochter Halsey hat, kann sie nichts aufhalten.

Erfahrt mehr über Leysha in ihrem Charakter-Spotlight, in dem die Entwickler erzählen, wie es war, diesen einzigartigen Charakter zu erschaffen:

Leysha ist einer der drei spielbaren Charaktere in Vampire: The Masquerade – Swansong, einem narrativen RPG, in dem eure Entscheidungen das Schicksal von Boston bestimmen, das am 19. Mai für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 und Epic Games Store erscheint.