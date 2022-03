Vampire: The Masquerade Swansong: Preview-Videos liefern bissiges Gameplay aus Boston

Eindrücke aus der Vampirgesellschaft von Boston liefern neue Preview-Videos zum Rollenspiel Vampire: The Masquerade Swansong.

Zum Rollenspiel Vampire: The Masquerade Swansong gab es in den letzten Tagen und Wochen jede Menge Neuigkeiten.

Nachdem zunächst das erste Gameplay zum Spiel seine Premiere feierte und Spieler mehr über die Krise in der Vampirgesellschaft von Bosten erfahren hatten, stellten Nacon und Big Bad Wolf zuletzt die RPG-Mechaniken vor.

Neue Eindrücke aus Vampire: The Masquerade Swansong gibt es heute in Form neuer Gameplay-Videos von IGN und Game Informer, die das Spiel in einer Preview anspielen konnten.