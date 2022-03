Vampire: The Masquerade Swansong: So funktioniert die RPG-Mechanik im Spiel

Ein neuer Gameplay-Trailer zeigt, wie die RPG-Mechanik in Vampire: The Masquerade Swansong funktioniert.

Beim Future Games Show Spring Showcase haben Nacon und Big Bad Wolf ein neues Video zu Vampire: The Masquerade Swansong veröffentlicht. Das Video konzentriert sich auf die RPG-Mechanik des Spiels.

Vampire: The Masquerade – Swansong ist eine Adaption des gleichnamigen Pen-and-Paper-Spiels und wird von Big Bad Wolf entwickelt, die bereits für das Spiel The Council bekannt sind. Beide Titel des Studios teilen den gleichen Aspekt des narrativen Rollenspiels.

So ist es in Vampire: The Masquerade – Swansong möglich, die Kontrolle über drei Helden mit jeweils ihren eigenen Charakterbögen zu übernehmen. Die Entscheidungen im Spiel beeinflussen dabei die Werte der Charaktere.

Mit ihren Fähigkeiten können sie Schlösser knacken, Nicht-Spieler-Charaktere (NSC) einschüchtern oder anhand von Hinweisen effizientere Schlussfolgerungen ziehen. Je höher die Beherrschungsstufe einer Fertigkeit ist, desto mehr Möglichkeiten gibt es.

Neben diesen Fähigkeiten verfügen die drei Helden auch über vampirische Kräfte, die als Disziplinen bezeichnet werden.

Galeb, der Älteste der drei Helden, kann Seelenstärke einsetzen, um physischen Angriffen und NSC-Disziplinen zu widerstehen, die gegen ihn eingesetzt werden. Emem, die stilvolle Königin der Nacht, nutzt Geschwindigkeit, um unzugängliche Bereiche zu erreichen. Leysha kann ihre Anwesenheit mit Verdunkelung verbergen und mit genügend Erfahrungspunkten sogar Gegenstände vor neugierigen Blicken verstecken.

Durch das Anpassen der Charakterbögen entstehen zahlreiche Möglichkeiten. Wird der Fokus auf einen einzigen Spielstil gelegt, werden die Helden Talente entwickeln, die permanente Boni darstellen. Je häufiger eine Fähigkeit oder eine Disziplin eingesetzt wird, desto höher sind ihre Erfolgschancen.

Eigenschaften sind positive oder negative Effekte, die durch den Erfolg oder Misserfolg der Aktionen oder durch bestimmte Entscheidungen beeinflusst werden.

NSCs haben auch ihre eigenen Charakterbögen mit Stärken und Schwächen. Wenn bei Interaktionen Fähigkeiten oder Disziplinen eingesetzt werden, verteidigen sich die NSCs sich mit ihren Werten. In Anlehnung an die Erfahrung mit Stift und Papier entscheidet ein Würfelwurf über Erfolg oder Misserfolg im Falle eines Unentschiedens.

Mit mehr als fünfzehn unterschiedlichen Enden für die Hauptcharaktere sowie für das Schicksal von Boston’s Camarilla, ist jede Reise durch das Spiel Vampire: The Masquerade Swansong ein eigenes Abenteuer in diesem narrativen Rollenspiel.

Vampire: The Masquerade Swansong wird am 19. Mai 2022 für PC und Konsolen im Handel erscheinen.