Vampire Therapist: BAFTA‑Hit startet noch diesen Monat auf Xbox, PlayStation & Switch

Vampire Therapist kommt auf Konsole: BAFTA‑Hit startet noch diesen Monat auf Xbox, PlayStation & Switch!

Vampire Therapist erweitert seinen Wirkungskreis. Little Bat Games und Ultimate Games S.A. kündigen an, dass das BAFTA‑nominierte Visual Novel‑Abenteuer noch in diesem Monat für PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheint.

Eine Xbox‑Version folgt im März. Nach seinem PC‑Release im Jahr 2024 erreicht das Spiel damit eine deutlich größere Zielgruppe und bringt seine ungewöhnliche Mischung aus Humor, introspektiver Erzählung und übernatürlicher Psychologie auf die Konsolen.

Im Zentrum steht ein ehemaliger Wild‑West‑Gunslinger, der inzwischen als Vampir und frisch reformierter Therapeut arbeitet.

Seine Aufgabe? Untote Klienten durch die emotionalen Untiefen eines endlosen Lebens zu begleiten.

Die Welt mag sie nicht akzeptieren, doch vielleicht gelingt es ihnen, sich selbst anzunehmen. Das Spiel verbindet diese Prämisse mit einer Mischung aus pointierten Dialogen, psychologischen Themen und einer stilisierten Präsentation, die den inneren Konflikten der Figuren Raum gibt.

Der neue Accolades Trailer fasst die positive Resonanz der PC‑Version zusammen und zeigt, warum Vampire Therapist 2024 so viel Aufmerksamkeit erhielt. Die Konsolenfassung soll die gleiche erzählerische Tiefe bieten und gleichzeitig neue Spieler ansprechen, die auf der Suche nach einem ungewöhnlichen, charaktergetriebenen Erlebnis sind.

Mit dem bevorstehenden Launch auf mehreren Plattformen beginnt für Vampire Therapist die nächste Phase seiner Reise – eine, die das Spiel endgültig aus der Nische hebt und seine charmant‑schräge Untoten‑Therapie einem breiteren Publikum zugänglich macht.