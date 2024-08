Vapor World: Over The Mind: Gameplay-Trailer und Demo zur Gamescom

Macht euch bereit für die Traumschlacht: Vapor World: Over the Mind-Demo erscheint noch vor der Gamescom.

LIVE ist ein innovatives Indie-Entwicklerteam aus Korea, dass die bevorstehende Early-Access-Veröffentlichung ihres Spiels Vapor World: Over the Mind bekannt gibt. Das Spiel ist für Anfang 2025 auf Steam und Xbox geplant.

Als Auftakt zu diesem Meilenstein freut sich das Team, einen neuen Gameplay-Trailer und eine exklusive Demo vor der Gamescom am 14. August zu enthüllen.

Das Team wird vom 21. bis 25. August auf der Gamescom in Köln ausstellen (Halle 10.2 | Stand F042g). Besucht den Stand, um Merchandise zu gewinnen und das Team zu treffen!

Vapor World: Over the Mind ist ein 2D-Action-Adventure-Platformer, in dem die Spieler in eine neblige, atmosphärische Traumwelt eingeladen werden, in der hinter jeder Ecke unvorstellbare Gefahren lauern.

In diesem verschlungenen Reich muss ein Junge, der von dunklen Träumen verzehrt wird und sich in seinem Geist verliert, die verborgenen Geheimnisse seiner seltsamen Welt aufdecken.

Features

Rhythmusbasierter Kampf: Nehmt an rasanten, gewichtigen Kämpfen teil, die eine starke Wirkung und ein fesselndes Gameplay bieten. Das von klassischen Action-Titeln inspirierte Kampfsystem bietet eine intuitive Steuerung und herausfordernde Begegnungen mit Traumwesen.

Nahtlose Welterkundung: Navigiert ohne Unterbrechung durch eine riesige, vernetzte Traumwelt. Entdeckt neue Fähigkeiten, schaltet versteckte Bereiche frei und interagiert auf vielfältige Weise mit der Umgebung, vom Überwinden von Hindernissen über das Erklimmen von Leitern bis hin zum Einsatz von Stealth-Taktiken.

Dynamische 2,5D-Perspektive: Erlebt ein einzigartiges Raumgefühl, da die 2D-Kunst nahtlos in eine 3D-Umgebung übergeht, die durch flüssige Animationen und dynamische Kamerabewegungen verbessert wird.

Fesselnde Erzählung: Verfolgt die Reise eines Jungen, der im Reich der Träume erwacht und die Geheimnisse dieser gespenstischen Welt enträtseln und verlorene Erinnerungen zurückgewinnen muss.

Atemberaubende Grafik und OST: Taucht ein in die wunderschöne, handgemalte Grafik und den großartigen, stimmungsvollen Original-Soundtrack, der die Atmosphäre und den Nervenkitzel des Kampfes noch verstärkt.