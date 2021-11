Vaporum: Lockdown: Steampunk Dungeon Crawler erscheint im Dezember

Mit Vaporum: Lockdown erscheint im Dezember ein Steampunk Dungeon Crawler für Xbox One.

Fatbot Games kündigt die Veröffentlichung von Vaporum: Lockdown, einem rasterbasierten Dungeon Crawler mit originellem Steampunk-Setting, für den 10. Dezember 2021 auf Xbox One an.

Vaporum: Lockdown wurde von Klassikern wie Dungeon Master, Eye of the Beholder oder der neuen Legend of Grimrock-Serie inspiriert und ist gleichzeitig das Prequel zu Vaporum.

Über das Spiel

Folgt Ellie Teller, einer jungen Wissenschaftlerin, die an der Teleportationsforschung in einem großen Geheimprojekt – Arx Vaporum – arbeitet, das inmitten eines riesigen Ozeans versteckt ist. Erlebt die letzten Momente ihres normalen Arbeitsalltags, bevor die Dinge sehr schieflaufen und sie gezwungen ist, sich schnell an die allgegenwärtige Gefahr anzupassen und sich ihrer eigenen Vergangenheit zu stellen.