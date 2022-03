Vengeance is Mine: Oscar-Gewinner und Komponist Giorgio Moroder arbeitet an Titel-Song

Autor:, in / Vengeance is Mine

Der Oscar-prämierte Komponist Georgio Moroder wird für den kommenden Mech-Kampf-Titel Vengeance Is Mine mit 110 Industries zusammenarbeiten.

Das Spiel wird der derzeit für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC entwickelt.

Gemeinsam mit der Schauspielerin/Sängerin Stefanie Joosten, die gleichzeitig auch Creative Director von Vengeance Is Mine ist, hat Moroder seine legendären Talente eingesetzt, um den Titel-Song für das Spiel aufzunehmen.

Moroder ist eine Pionierfigur in der Musikwelt, die für seinen innovativen Einsatz von Synthesizern und seinen großen Einfluss auf alles von Disco über New Wave bis hin zu Techno bekannt ist.

Er hat mit zahlreichen berühmten Künstlern zusammengearbeitet, darunter Daft Punk, David Bowie und Donna Summer, und hat drei Academy Awards gewonnen: den Oscar für die beste Originalmusik für Midnight Express und zwei Oscars für den besten Song für seine Arbeit an Flashdance und Top Gun.

Die Karriere des in die Dance Music Hall of Fame aufgenommenen Musikers umfasst auch seine Arbeit an der Musik für den gefeierten Film Scarface von 1983, vier Golden Globes und vier Grammy Awards.

Stefanie Joosten, die auf dem von Moroder produzierten Track singt, ist Schauspielerin, Sängerin und Creative Director bei Vengeance Is Mine. Sie ist in der Videospielbranche sehr bekannt und hat auch in einer Reihe von anderen Spielen, Filmen und Fernsehsendungen mitgewirkt. Dieser Song ist die erste Zusammenarbeit zwischen Stefanie und Moroder.

Vengeance Is Mine ist ein Nahkampf-Titel aus der dritten Person mit einer einzigartigen Zeitmanipulationsmechanik, die den Begegnungen eine faszinierende Wendung verleiht. Dank der Fähigkeiten des HYDRA-Mech-Anzugs hat der Spieler die Möglichkeit, die Zeit zu beschleunigen und auf ahnungslose Feinde zu blinzeln oder die Zeit zurückzudrehen, um Kombos neu anzupassen oder dem Tod zu entgehen. HYDRA verfügt außerdem über eine energiebasierte Projektilwaffe, mit der man Feinde auf Distanz bekämpfen kann.

Sergei Kolobashkin, Gründer und Creative Director bei 110 Industries, sagte: „Georgio ist eine echte Legende in der Musikwelt und ich bin ein großer Fan seiner Arbeit an Filmen wie Scarface, Midnight Express und Top Gun. Jemanden mit Gerogios Profil für die Musik von Vengeance Is Mine zu gewinnen, zeigt, wie sehr wir uns bemühen, dieses Spiel zu etwas Besonderem zu machen, und ich kann es kaum erwarten, euch mehr zu zeigen. Stefanie auf denselben Track mit ihm zu setzen, war ein Volltreffer. Wir sind unheimlich stolz auf diese Zusammenarbeit.“

Der bereits bekannte Teaser zu Vengeance Is Mine: