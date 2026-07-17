Verho: Curse of Faces: Dieses Dark-Fantasy-RPG erscheint bald für Xbox

Nach einem erfolgreichen Start auf dem PC erscheint Verho: Curse of Faces in knapp zwei Wochen auch für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch.

Das düstere Rollenspiel konnte seit seiner Veröffentlichung im November 2025 auf Steam bereits zahlreiche Spieler überzeugen und erreicht dort derzeit 92 Prozent sehr positive Bewertungen.

Verho: Curse of Faces versteht sich als modernes Rollenspiel in der Tradition von King’s Field und setzt auf klassische Dungeon-Erkundung aus der Ego-Perspektive, eine düstere Atmosphäre und ein anspruchsvolles Kampfsystem im Stil der PSX-Ära.

Die Handlung spielt im Land Yariv, das unter dem geheimnisvollen Curse of Faces leidet. Wer sein Gesicht zeigt, stirbt augenblicklich. Erst das Tragen von Masken ermöglicht den Menschen das Überleben, doch die Ursache des Fluchs ist bis heute unbekannt.

Als Reisender macht ihr euch auf den Weg zum Ursprung der Katastrophe. Dort müsst ihr entscheiden, ob ihr den Fluch endgültig beenden oder seine Macht für eure eigenen Ziele nutzen wollt.

Spieler erwartet dabei ein flexibles Charaktersystem mit verschiedenen Spielstilen. Ob klassischer Nahkämpfer, Fernkämpfer oder Magier – Verho: Curse of Faces bietet unterschiedliche Build-Varianten, die verschiedene Herangehensweisen an Kämpfe und Erkundung ermöglichen.

Entwickelt wird das Rollenspiel von Kasur Games und Last Qubit, während CobraTekku Games als Publisher fungiert. Die Konsolenversion erscheint Ende Juli für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch.