Vernal Edge: Enthüllungstrailer zum rasanten Pixel-Metroidvania

Autor:, in / Vernal Edge

Wie PID Games und Hello Penguin Team bekannt geben, wird das rasanten Pixel-Metroidvania Vernal Edge für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erscheinen. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum liegt noch nicht vor.

In Vernal Edge bereist die namensgebende Kämpferin Vernal auf der Suche nach ihrem entfremdeten Vater die schwebenden Inseln von Haricot. In dem von der machthungrigen Kirche von Aloe mit eiserner Faust regierten Königreich warten einige Geheimnisse darauf, gelüftet zu werden.

Auf ihrem Weg durch die mysteriösen Lande springt, sprintet und gleitet Vernal durch unwegsame Pixel-Art-Umgebungen und bringt Feinde mithilfe eines dynamischen Kampfsystems zur Strecke. Eine Vielzahl an Combos und Zaubersprüchen bieten dabei jede Menge Möglichkeiten für verschiedene Kampfstile und Vorlieben.

In welcher Reihenfolge Spieler die Herausforderungen angehen wollen, ist ihnen selbst überlassen. Per Flug-Boot lassen sich die verschiedenen Inseln je nach Bedarf anfliegen und die örtlichen Dungeons können jederzeit in Angriff genommen werden.