Vessels of Decay: Veröffentlichungstermin enthüllt

Veröffentlichungstermin für Vessels of Decay bekannt gegeben!

Der Publisher Headup sowie die Entwickler Simon Jakobsson und Aurora Punks haben die Veröffentlichung ihres neuen Titels Vessels of Decay bekannt gegeben.

Das postapokalyptische Action-Adventure in Pixelgrafik erscheint am 19. Juni 2025 für eine Vielzahl von Plattformen. Ihr könnt das Spiel über Steam, den Epic Games Store und GOG auf dem PC erwerben, außerdem wird es für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch verfügbar sein.

Vessels of Decay spielt in einer skandinavisch geprägten Welt nach dem Untergang der Zivilisation. Das Spiel verbindet klassische Action-Adventure-Elemente mit einem pixelbasierten Grafikstil und legt einen besonderen Fokus auf Erkundung und Überleben in einer von Verfall geprägten Umgebung.

Um euch einen ersten Eindruck vom Spiel zu verschaffen, steht ab sofort eine Demoversion bereit. Diese ist im Rahmen des Steam Next Fest veröffentlicht worden und gibt einen frühen Einblick in die Spielmechanik und Atmosphäre des Titels.

Wer nicht am PC zockt, der kann sich hier den neuen Trailer anschauen: