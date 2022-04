Vicarious Visions: Tony Hawk-Entwickler fusioniert mit Blizzard Entertainment

Autor:, in / Vicarious Visions

Vicarious Visions gibt es nicht mehr. Das zu Activision zugehörige Entwicklerstudio fusionierte jetzt offiziell mit Blizzard Entertainment.

Seinen Standort in Albany, New York behält man dennoch. Man wird dort weiter an bestehenden Blizzard-Spielen und -Erfahrungen mitarbeiten.

Die Umstrukturierung war bereits seit Januar 2021 bekannt. Die 200 Mitarbeiter/innen wusste demnach schon lange von dem Vorhaben.

Vicarious Visions war bekannt für beliebte Spielreihen wie Tony Hawk Pro Skater, Skylanders, Guitar Hero, Crash Bandicoot und mehr.