Victrix Gambit Dual Core Tournament Controller: Neuer Pro-Gamer Controller enthüllt

Der neue Victrix Gambit Dual Core Tournament Controller ist der schnellste Controller der Welt mit den niedrigsten Latenzwerten, die bei einem Gamepad jemals gemessen wurden. Laut dem Hersteller hat der Victrix Gambit die schnellsten Thumbsticks, Trigger und Tasten auf der Xbox.

Das bedeutet weniger Latenz und eine bis zu 8-mal schnellere Reaktion auf Eingaben als bei Controllern der Konkurrenz. Mit der Dual Core-Technologie des Gambit wird euch eine ultraschnelle Eingabeverarbeitung gewährleistet.

Dazu gibt es für kristallklares Dolby Atmos auf die Ohren, denn der Victrix Gambit Tournament Controller mit integriertem Dolby Atmos beinhaltet ein lebenslanges Abonnement für alle Käufer.

Reagiert schneller mit den patentierten fünf Abzugsstopp-Positionen, mit denen ihr den Wegeinstellen könnt, um eure Geschwindigkeit zu maximieren.

Passt euren Controller an das Spiel an, das ihr spielt und wie ihr es spielt. Mit den 14 mitgelieferten austauschbaren Komponenten könnt ihr den Victrix Gambit Tournament Controller vollständig anpassen. Befestigt den Sniper Stick Gen 2 für überragende Präzision, bringt die Match Silencer Silikonhülle für geräuschlose Bewegungen an oder verdoppelt die hinteren Paddles für zusätzliche programmierbare Tasten.

Macht euren Controller so einzigartig wie euer Spiel. Der Victrix Gambit Tournament Controller ist mit der Victrix Control Hub App kompatibel, um weitere Anpassungen vorzunehmen. In dieser kostenlosen App könnt ihr Tasten neu zuordnen, tote Zonen anpassen, Analogsticks und Trigger neu kalibrieren, benutzerdefinierte Audioprofile einstellen, Diagnosen durchführen und vieles mehr.

Der Victrix Gambit Dual Core Tournament Controller kann für 99,99 US-Dollar bisher nur in den USA und Kanada bestellt werden.