Victrix Gambit Dual Core Tournament Controller: Unboxing-Galerie zur Xbox Elite Series 2 Konkurrenz

Schaut euch hier eine umfangreiche Unboxing-Galerie zum Victrix Gambit Dual Core Tournament Controller an.

Als eine der ersten deutschen Medien und Xbox-Seite dürfen wir euch heute eine Unboxing-Galerie zum Victrix Gambit Dual Core Tournament Controller vorstellen, der sich als direkte Konkurrenz des Xbox Elite Series 2 Controllers von Microsoft etablieren will.

Victrix hat bereits den neuen Victrix Gambit Dual Core Tournament Controller enthüllt. Wie wir berichtet haben, hält dieser neue Pro-Gamer-Controller so einige Überraschungen parat und setzt neue Ideen um. Anstatt also nur den Elite Series 2 zu kopieren, hat man versucht das eigene Know-How aus der Esports-Szene umzusetzen.

Hier geht es zur Unboxing-Galerie:

*In der Galerie könnt ihr vor- und zurückblättern und mit einem Klick auf das große Bild kommt ihr immer zum nächsten Unbxoing-Bild.

In den nächsten Wochen werden wir den Victrix Gambit Dual Core Tournament Controller ausgiebig für euch testen. Der erste Eindruck ist jedenfalls sehr gut. Der Gambit-Controller liegt gut in der Hand und hat mit 245 Gramm ein angenehmes Eigengewicht. Des Weiteren gibt es etliche Möglichkeiten den Controller an seine persönlichen Vorlieben anzupassen.

Darüber hinaus ist es möglich an der Unterseite die Paddles jederzeit leicht auszutauschen und die Tiefe der Schultertasten einzustellen:

Weiter habt ihr die Möglichkeit bei dem weißen Plastik-Case die Umrandung der Analog-Sticks von rund auf eckig anzupassen. Dies dürfte vor allem Fans von Kampfspielen sehr freuen. Das Steuerkreuz ist ebenfalls wechselbar:

Die Silikonhülle macht den Controller dazu komplett geräuschlos. Wen das Klackern der Analog-Sticks bisher immer genervt hat, der wird sich über diese Funktion sicher freuen:

Ebenso ist es möglich die Analog-Sticks durch unterschiedliche Sticks nach den eigenen Wünschen zu ändern:

Noch mehr exklusive Eindrücke gibt es in der Unboxing-Galerie für euch.