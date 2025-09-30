Victrix Pro BFG Reloaded Controller: Modularer Controller jetzt erhältlich

Der Victrix Pro BFG Reloaded Controller von Turtle Beach für PlayStation- und Xbox-Konsolen ist ab sofort weltweit erhältlich.

Turtle Beach und seine Marke Victrix geben bekannt, dass der neue Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded Wireless Modular Controller für PlayStation-Konsolen und Xbox weltweit erhältlich ist.

Die überarbeitete Version Victrix Pro BFG Reloaded wurde auf Grundlage der häufigsten Wünsche der Nutzer entwickelt. Zu den neu hinzugefügten Funktionen gehören magnetische, driftfreie Hall-Effekt-Daumensticks und Trigger sowie ein neu konfiguriertes Fightpad-Modul, das ergonomisch für FGC-Wettkämpfer optimiert wurde, damit diese ihr Handgelenk effektiver auf dem Griff des Controllers platzieren und so wichtige Tasten leichter erreichen können.

Darüber hinaus stellt Turtle Beach für ambitionierte PC-Gamer den Victrix Pro BFG Reloaded Controller – PC Edition vor. Der Controller verfügt außerdem über Hall-Effekt-Daumensticks und -Trigger, elf austauschbare Komponenten sowie eine anpassbare Tastenbelegung für Tastatur-, Maus- und Gamepad-Eingaben, Clutch Hair Triggers und ein reaktionsschnelles PC-Trackpad. Durch das Hinzufügen des PC-Trackpads ist das Fightpad-Modul nicht im Lieferumfang des Victrix Pro BFG Reloaded Controller PC Edition enthalten und wird separat verkauft.

„Beim Victrix Pro BFG Reloaded geht es darum, den Spieler die Kontrolle über ihr Spielerlebnis zu geben“, so Cris Keirn, CEO der Turtle Beach Corporation. „Von austauschbaren Modulen bis hin zu präzise abgestimmten Funktionen – mit dem Victrix Pro BFG Reloaded können alle Spieler ihr Setup an ihren Spielstil anpassen und mit einem speziell auf sie abgestimmten Controller auf höchstem Niveau antreten.“

Der Controller wurde entwickelt, um unabhängig vom Spielstil oder Spielgenre zu dominieren. Kampfspiele, Ego-Shooter und actiongeladene RPGs sind dank der anpassbaren Module des Controllers mit integrierter Hall-Effekt-Technologie, die driftfreie Präzision und konsistente, zuverlässige Eingabegenauigkeit gewährleisten, kein Problem.

Die drei Module und elf austauschbaren Komponenten, darunter verschiedene Daumensticks (zwei Standardkappen, eine Kuppelkappe, ein Sniper-Stick) sowie eine Auswahl an D-Pads und Gates, sorgen dafür, dass Gamer den Controller ganz nach ihren Bedürfnissen konfigurieren können, um höchsten Komfort und außergewöhnliche Leistung zu erzielen.

Der Pro BFG Reloaded-Controller repräsentiert die nächste Stufe des Gaming und hilft ambitionierten Spieler, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Er verfügt über vier zuweisbare Schnellzugriffstasten auf der Rückseite, die schnellere Reaktionszeiten und gute Präzision bieten. Die patentierten 5-Stufen-Hall-Effekt-Kupplungsauslöser mit Hair-Trigger-Modus bieten eine einstellbare Empfindlichkeit und sind ideal für FPS-Spieler, die blitzschnelle Reaktionen benötigen.

Auf Xbox-Konsolen können Spieler mit einem kostenlosen lebenslangen Abonnement Dolby Atmos-Surround-Sound erleben, während Spieler auf PS5-Konsolen über den 3,5-mm-Audioanschluss des Controllers jedes kabelgebundene Headset anschließen und 3D-Audio1 erleben können.

Für die FGC bietet das ergonomisch optimierte 6-Tasten-Fightpad-Modul mit Kailh-Mikroschaltern (nicht im Lieferumfang der PC-Edition enthalten, separat erhältlich) Präzision auf Turnierniveau und hilft Spieler dabei, mühelos fehlerfreie Combos auszuführen.

Komfort und Bequemlichkeit stehen an erster Stelle. Spieler können daher ihr Erlebnis mit der kostenlosen Victrix Control Hub-App, die auf Xbox-Konsolen und Windows verfügbar ist, individuell anpassen, um Tasten neu zu belegen, Trigger zu optimieren, Deadzones anzupassen und vieles mehr.

Die verbesserten, strukturierten Griffe und das ergonomische Design des Controllers sorgen für maximalen Komfort bei langen Gaming-Sessions. Darüber hinaus genießen Spieler mit dem integrierten Akku bis zu 20 Stunden kabelloses Spielen pro Ladung und eine geringe Latenz von bis zu neun Metern.

Für Turnierspiele sorgt ein drei Meter langes, geflochtenes USB-C-Kabel mit hoher Geschwindigkeit für eine absolut zuverlässige kabelgebundene Leistung. Die offiziell lizenzierte PlayStation-Version des Controllers verfügt über einen Multi-Plattform-Modus-Schalter, der einen nahtlosen Übergang zwischen PS5- und PS4-Konsolen sowie für PC-Spiele ermöglicht.

Für Gamer und Victrix-Fans, die bereits einen Victrix Pro BFG Controller der vorherigen Generation besitzen, sowie für PC-Gamer, die ihr Setup um das Fightpad-Modul erweitern möchten, wird Turtle Beach Anfang Oktober 2025 auch ein eigenständiges Victrix Pro BFG Updated Fightpad Module auf den Markt bringen.

Das Victrix Pro BFG Updated Fightpad Module ist in den Farben Schwarz und Weiß zum UVP von 19,99 € erhältlich und verfügt über Kailh-Mikroschalter sowie eine neu ausgerichtete und ergonomischere Tastenanordnung.

Kaufen bei Amazon:

Die für Xbox entwickelte Version des Victrix Pro BFG Reloaded Controllers ist kompatibel mit Xbox Series X|S, Xbox One und Windows, während die offiziell lizenzierte PlayStation-Version mit PS5- und PS4-Konsolen sowie Windows kompatibel ist. Beide Versionen sind in Schwarz oder Weiß erhältlich und können ab sofort unter turtlebeach.com und bei teilnehmenden Händlern weltweit zum UVP von 199,99 € erworben werden.

Die Victrix Pro BFG Reloaded Controller – PC Edition kann ab sofort für 179,99 € vorbestellt werden.