Victrix Pro BFG Reloaded Controller: Turtle Beach stellt neuen modularen Controller vor

Der Gaming-Zubehörhersteller Turtle Beach hat den neuen Victrix Pro BFG Reloaded Wireless Modular Controller vorgestellt.

Als Nachfolger des Victrix Pro BFG Controllers, der bereits von Wettkampf-E-Sportler und der Fighting Game Community (FGC) weltweit verwendet wird, verfügt der neue Victrix Pro BFG Reloaded Controller über ein neu konfiguriertes Fightpad-Modul, das ergonomisch optimiert ist, damit Nutzer ihr Handgelenk auf dem Griff des Controllers ablegen können. Außerdem verfügt er über Hall-Effekt-Daumensticks und Trigger.

Vorbestellung:

Die für Xbox entwickelte Version des Victrix Pro BFG Reloaded Controllers ist kompatibel mit Xbox Series X|S, Xbox One und Windows, während die offiziell lizenzierte PlayStation-Version mit PS5- und PS4-Konsolen sowie Windows kompatibel ist. Beide Versionen sind ab heute in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich.

„Wir haben uns Feedback aus der Community dazu angehört, was sie sich von einem zukünftigen BFG-Controller wünscht. Wenn die Gamer das neue Reloaded-Modell in den Händen halten, bin ich zuversichtlich, dass sie zustimmen werden, dass die Marke Victrix erneut einen anpassungsfähigen und zuverlässigen leistungsorientierten Controller abgeliefert hat“, sagte Trevor Lehr, Director, Victrix Product Management, Turtle Beach.

Der Victrix Pro BFG Reloaded Controller ist die nächste Evolutionsstufe des modularen Pro BFG Premium-Wireless-Controllers und wurde für Elite-Gamer entwickelt, die Präzision, Anpassungsmöglichkeiten und Vielseitigkeit schätzen.

Der Controller wurde mit einem modularen Layout entwickelt und passt sich jedem Spielstil an, egal ob Kampfspiele, Ego-Shooter oder actiongeladene RPGs. Das Herzstück des Controllers sind anpassbare Module mit integrierter Hall-Effekt-Technologie, die driftfreie Präzision und konsistente, zuverlässige Eingabegenauigkeit gewährleisten.

Mit drei Modulen und 11 austauschbaren Komponenten, darunter verschiedene Daumensticks (zwei Standardkappen, eine Kuppelkappen, ein Sniper-Stick) und eine Auswahl an D-Pads und Gates, können Gamer ihren Controller für optimalen Komfort und Leistung individuell anpassen.

Die 5-Stufen-Hall-Effekt-Kupplungsauslöser mit Hair-Trigger-Modus bieten eine einstellbare Empfindlichkeit, ideal für FPS-Spieler, die blitzschnelle Reaktionen benötigen. Für die FGC bietet das ergonomisch optimierte 6-Tasten-Fightpad-Modul mit Kailh-Mikroschaltern Präzision auf Turnierniveau und hilft den Spielern, mühelos Combos auszuführen.

Gamer können mit der kostenlosen Victrix Control Hub-App, die auf Xbox-Konsolen und Windows verfügbar ist, Tasten neu belegen, Trigger optimieren, Deadzones anpassen und vieles mehr. Die verbesserten, strukturierten Griffe und das ergonomische Design des Controllers sorgen für maximalen Komfort bei langen Gaming-Sessions.

Vorbestellung:

Dank des integrierten Akkus können Spieler bis zu 20 Stunden pro Ladung spielen und kabelloses Gaming mit geringer Latenz und einer Reichweite von bis zu 9 Metern genießen. Alternativ können Spieler das 3 Meter lange, geflochtene USB-C-Kabel für eine stabile kabelgebundene Leistung bei Turnieren verwenden. Bei der offiziell für PlayStation lizenzierten Version des Controllers können sie mit dem Multi-Plattform-Modus-Schalter zwischen den Spielmodi PS5, PS4 oder PC wechseln.