Victrix Pro KO Leverless Fight Stick: Turtle Beach stellt neuen Stick für Kampfspiele vor

Turtle Beach stellt einen neuen Controller vor: den Victrix Pro KO Leverless Fight Stick.

Er ist vollständig anpassbar, offiziell von Sony Interactive Entertainment sowie Microsoft lizenziert und passt sich den Plattformpräferenzen und dem Spielstil eines jeden Gamers an.

Hot-Swap-fähige Cherry MX Speed Silver RGB-Schalter, anpassbare RGB-Beleuchtung, eine abnehmbare Aluminium-Oberplatte und bis zu 16 bewegliche, zuweisbare Tasten geben den Spielern die volle Kontrolle über ihr Spielerlebnis.

Der Victrix Pro KO Leverless Fight Stick für PlayStation ist kompatibel mit PS5- und PS4-Konsolen und Windows 10/11-PCs, während die Designed for Xbox-Version des Controllers mit Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10/11-PCs kompatibel ist.

„Der Victrix Pro KO Leverless Fight Stick ist der nächste in einer langen Reihe von Turtle Beach-Zubehörteilen, die das Spielerlebnis demonstrativ verbessern und dich in die Lage versetzen, deine Feinde zu besiegen“, sagt Trevor Lehr, Director of Product Management für Victrix-Produkte, Turtle Beach Corporation.

„Die Anpassungsmöglichkeiten und die Präzision, die dieser Fight Stick Controller bietet, können dazu beitragen, den nächsten Sieg zu sichern.“