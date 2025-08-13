Viewfinder: First-Person-Puzzle-Abenteuer veröffentlicht

Das preisgekrönte First-Person-Puzzle-Abenteuer Viewfinder ist jetzt für Xbox erhältlich. Hier gibt es den neuen Xbox-Launch-Trailer zu sehen!

SOS (Sad Owl Studios) und Thunderful freuen sich, bekannt zu geben, dass ihr preisgekröntes First-Person-Puzzle-Abenteuer Viewfinder jetzt für die Xbox Series X|S erhältlich ist.

Mit dieser neuen Version könnt ihr als Xbox-Spieler in ein atemberaubendes Erlebnis eintauchen, das für mehrere Preise bei den Game Awards, den Golden Joysticks, dem IndieCade Festival, den Scottish Game Awards und weiteren ausgezeichnet und nominiert wurde.

Der neue Xbox-Trailer zu Viewfinder zeigt, wie das Spiel die Realität umgestaltet, während ihr rätselhafte Aufgaben löst. Macht Fotos, findet Gemälde und Skizzen und platziert sie dann in der Welt, damit sie zu einem Teil der Realität werden und die Umgebung um euch herum verändern.

Diese einzigartige Mechanik spielt mit der Wahrnehmung und entwickelt sich in überraschende Richtungen, die euch mit jedem neuen Rätsel vor neue Herausforderungen stellen.

Zusammen mit den fesselnden Rätseln des Spiels heißt euch Viewfinder in einer lebendigen Landschaft mit mysteriösen Ursprüngen willkommen.

Wenn ihr die Geheimnisse des Spiels lüftet, findet ihr euch in einer Geschichte wieder, die eine Verbindung zu unserer sich ständig verändernden Welt, zu menschlichen Erfahrungen und Beziehungen, zu sinnvoller und fehlgeleiteter Leidenschaft für Veränderungen sowie zur Überwindung von Verlusten herstellt.