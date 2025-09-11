Vigor: Neue Features mit Saison 24 angekündigt

Bohemia Interactive kündigt neue Features für Vigor mit der 24. Saison an!

Bohemia Interactive veröffentlicht Vigor Tempest, die neue Saison des kostenlosen Looter-Shooters, der im postapokalyptischen Norwegen spielt.

Kampf durch den Sumpf

Der militärthematische Battle Pass der Saison 24 bringt den Charakter der Sumpfkriegsführung zum Ausdruck. Outlander können Tarnuniformen, Helme, Masken und weiteres freischalten, um sich dem feindlichen Terrain anzupassen.

Die PP-19 ist da

Die Community hat danach gefragt, die Outlands haben geliefert: Die PP-19 SMG ergänzt das Arsenal mit einer starken Feuerrate, die dafür ausgelegt ist, Gegner:innen zu verdrängen und unter Druck Stellung zu halten.

Eliminierungen in Batterie Draug

Tempest implementiert vier neue Eliminierungsarenen in Batterie Draug. Vom zentralen Bereich und der Küste bis hin zum Hügel und den Kanonen bietet jede Zone ein neues Erlebnis der hochintensiven Eliminierung.

Jeden Tag neue Herausforderungen

Das neue Herausforderungs-System gibt Outlandern mehr Gründe, jeden Tag und jede Saison zurückzukehren. Neben täglichen überarbeiteten und saisonalen Herausforderungen werden wechselnde Event-Herausforderungen wie Airdrop Hunt, Outlands Duty und Terminal Call hinzugefügt. Im Oktober wird es zudem eine gruselige Halloween-Jagd geben.

Legendäre Ausrüstung und Vorteile

Bayou Reaper-Paket: Ein aus dem Sumpf stammender Schrecken, gefüllt mit exklusiven Kosmetikartikeln, Waffen, Verbrauchsgegenständen, Booster-Tickets und Kronen.

Golden Redfish-Paket: Ein zeitlich begrenzter Xbox Game Pass Ultimate-Vorteil, der seltene Kosmetikartikel mit einer umfangreichen Ausrüstung kombiniert.

Thornveil-Belohnung: Exklusiv für PlayStation Plus mit eleganten, aber tödlichen Kosmetikartikeln und Ausrüstung.

Der Sturm entfaltet sich

Neben den wichtigsten Neuerungen bringt Saison 24 zudem neue Emotes, Verbesserungen der Benutzeroberfläche und Komfortverbesserungen, die das Überleben erleichtern sollen.