Vigor: Saison 23 bringt neue Features

Bohemia Interactive kündigt neue Features für Vigor mit der 23. Saison an.

Bohemia Interactive Bohemia Interactive gibt den Start der 23. Saison von Vigor, Turmoil, bekannt. Turmoil ist ein neues Kapitel, welches in der Scherbenwelt spielt.

Während rote Wolken aufziehen und Verwüstung droht, müssen sich die Bewohner der Scherbenwelt anpassen oder untergehen. Mit einem düsteren neuen Battle Pass, einer Überarbeitung des Craftings, explosiven neuen Verbrauchsartikeln, intensiven Shootout-Events und einem neuen Loot-Event in Encounters ist der Weg zum Überleben tückischer als je zuvor.

Spieler begeben sich in ein postapokalyptisches Ödland, in dem geborgener Schrott zur Überlebensausrüstung wird. Mit erbeuteten Kosmetika, Aufprallgranaten, dem Unexploded Missile Loot Event und regelmäßigen Shootout Carnage Events bietet Saison 23 neue Action.

Überarbeitung des Craftings

Die neue Crafting-Überarbeitung bereitet Outlander besser auf den Kampf vor. Spieler können sich dank dem Batch Crafting von dem Einzel-Crafting verabschieden, denn die Werkbank teilt jetzt einen Crafting-Boost aus, der die Zeit für die Herstellung von Gegenständen aus Materialien reduziert. Außerdem können ab Stufe 1 Waffen und Verbrauchsartikel mit Plänen hergestellt werden und für das Herstellen von Munition ist der Besitz eines Waffenplans nicht mehr erforderlich. Eine neue Munitionspresse, die ab Shelter-Stufe 2 verfügbar ist, ermöglicht es außerdem, verschiedene Munitionstypen herzustellen, wenn die Presse aufgewertet wird.

Die optimierte Benutzeroberfläche für das Crafting macht es einfacher, sich mit Vorräten zu versorgen, da die Registerkarte Crafting jetzt über die Werkbank verfügbar ist.

Battle Pass

Der Battle Pass von Saison 23 bietet 75 Stufen postapokalyptischer Belohnungen, darunter verrostete Rüstungen, behelfsmäßige Masken, verwitterte Rucksäcke und aus verdrehtem Metall und verbranntem Stoff geschmiedete Ausrüstung. Da der Battle Pass 25 Stufen mehr als üblich enthält, ist er mit einer reduzierten XP-Kurve ausgestattet.

Raketen im Anflug

Mit dem Unexploded Missile Loot Event wird ein neues, spannendes Encounter-Feature eingeführt. Raketen stürzen mitten im Spiel auf die Karte und Spieler können alles riskieren, um sie in einem neuen Minispiel zu entschärfen. Wenn sie erfolgreich sind, erhalten sie nützliche Beute. Wer einen direkten Ansatz wählen möchte, kann die Raketen mit Sprengstoff öffnen. Spieler sollten allerdings vorsichtig vorgehen, denn die Strahlung macht jeden Drop zu einer zusätzlichen Gefahr.

Zusätzlich explodiert die brandneue Impact Granate bei Kontakt, wodurch Feinde erschüttert werden und einen Taumel- und Blitzeffekt erhalten. Verbesserte Wurfbögen sorgen außerdem dafür, dass sich alle Wurfgeschosse präziser anfühlen.

Neue Carnage-Modi für Shootout

In Saison 23 werden regelmäßige Shootout Carnage-Events eingeführt, darunter:

Blade Carnage – nur mit Messern

Hunter’s Carnage – nur Armbrüste

Pioneer Carnage – mit den neuesten Waffen und Verbrauchsartikeln

Weapon Carnage – feste Waffenkategorien

Die Strahlung fühlen

In dieser Saison halten verbesserte visuelle Strahlungseffekte Einzug in die Outlands. Diese sind am Himmel und auf der Karte zu sehen und fügen bedrohliche Umgebungswinde hinzu, die jede Begegnung noch eindringlicher und beunruhigender machen.

Alles vernichten mit dem Annihilator Pack

Spieler können die Outlands mit dem furchteinflößenden Annihilator Pack terrorisieren, das ein grausames Outfit aus geplünderten Reifen und verheerende Feuerkraft bietet. Mit einer Vielzahl von Waffen und einem Arsenal an Munition, Verbrauchsgütern, Booster-Tickets und Kronen ist die Herrschaft nur einen Abzug entfernt.

Plattformexklusivitäten kehren zurück

Spieler erhalten exklusive saisonale Belohnungen mit Xbox Game Pass Ultimate- und PlayStation Plus-Abonnements:

Deadly Sunset Rewards (Xbox) – Exklusive Ausrüstung und Arsenal

Tropical Heat Rewards (PlayStation) – Kosmetika sowie Waffen, Kisten und Munition

Es gibt noch mehr

Neben den großen Aktualisierungen führt die Saison auch einige Quality-of-Life-Verbesserungen ein, allen voran die flexibleren Outfitvoreinstellungen, sowie einige Optimierungen und Korrekturen.