Vigor: Season 25 macht Spieler zum Jäger

Saison 25 in Vigor bringt eine neue Karte, Waffen, ein Waffenmeisterschaftssystem und mehr.

Bohemia Interactive gibt bekannt, dass Vigor Pursuit, die neue Season des Free-to-Play Looter-Shooters, ab sofort auf Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 und Steam erhältlich ist. Die Jagd ruft in der Scherbenwelt, wo jedes Rascheln im Laub eine Beute oder ein Raubtier sein könnte.

Die Jagd ruft

Der Battle Pass von Saison 25 lehnt sich ganz an das Jagdthema von Pursuit an. Outlander können sich in traditioneller Jägerkleidung kleiden oder einen moderneren Look mit Tarnmustern, Lederkleidung und modernen Scharfschützenoutfits wählen.

Überraschende Begegnungen und eine neue Karte

In Vigor Pursuit gibt es erstmals Øen, eine brandneue Begegnungskarte, die sich über mehrere windgepeitschte Inseln erstreckt. Eine neue Karte war einer der häufigsten Wünsche der Community, und diese Karte ist voll von verlassenen Gebäuden und reichlich Beute.

Die Begegnungen bieten jetzt auch zufällige Ereignisse, die in der Lobby aufgedeckt werden. Von Strahlungswellen und Stromausfällen bis hin zu Bombardierungen und extremen Wettereffekten – diese Ereignisse bringen neue Variablen ins Spiel, die die Begegnungen aufmischen.

Neue Waffen und ein Waffenmeisterschaftssystem

In dieser Saison wird das Arsenal um das M62-Sturmgewehr, die Vz.82-Pistole und das M7-Bajonettmesser erweitert. Neben den neuen Waffen gibt es auch ein neues Waffenmeisterschaftssystem, das durch das Erreichen von Goldmedaillen in Shootout Range Challenges für einzelne Waffen freigeschaltet wird.

Neue Packs und Belohnungen

In der neuen Saison gibt es mehrere Packs mit Kosmetika, Verbrauchsmaterialien, Waffen und mehr! Mit dem Premium-Pack „Phantom-Ermittler“ könnt ihr feindliche Bewegungen aufspüren und versteckte Bedrohungen in der gesamten Scherbenwelt aufdecken, während PlayStation Plus-Mitglieder die Belohnung „Heiliger Wald“ mit limitierten Kosmetika zum Thema „Wald“ erhalten.

Neben den wichtigsten Neuerungen bringt Saison 25 zwei neue Events, Skybreak und Elimination Showdown, sowie das Loot Rush Challenges Event. Außerdem erhalten die Spieler Zugang zu anpassbaren Postern, die schnellen Zugriff auf kosmetische Voreinstellungen bieten und ihrem Shelter eine persönliche Note verleihen.