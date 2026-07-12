Viking Frontiers: Vom kleinen Dorf zur Wikinger-Festung

Viking Frontiers ist jetzt für Xbox Series X|S erhältlich und verbindet Survival mit Siedlungsaufbau.

Viking Frontiers ist ab sofort für Xbox Series X|S erhältlich. Das Open-World-Survival-Spiel verbindet den Aufbau einer Wikinger-Siedlung mit Erkundung, Handwerk und dem täglichen Überlebenskampf.

Spieler übernehmen die Führung einer neu gegründeten Siedlung und müssen ihren Clan durch eine lebendige Spielwelt mit dynamischem Tag-Nacht-Wechsel führen. Nahrung, Unterkünfte und Ressourcen sind entscheidend, um das Überleben der Gemeinschaft zu sichern.

Zum Spielablauf gehören das Sammeln von Materialien, Jagen, Herstellen von Ausrüstung, Bauen und Erkunden der offenen Welt. Gleichzeitig wächst die Siedlung nach und nach von einer kleinen Gruppe Siedler zu einer mächtigen Wikinger-Festung.

Dabei können Spieler ihren eigenen Weg einschlagen und sich beispielsweise als Jäger, Bauer, Baumeister oder Priester spezialisieren. Neben der Hauptentwicklung sorgen Nebenquests und zufällige Ereignisse für zusätzliche Herausforderungen und Abwechslung.

Mit seiner Mischung aus Survival, Aufbau-Strategie und Rollenspielelementen richtet sich Viking Frontiers an Spieler, die ihre eigene Wikinger-Gemeinschaft aufbauen und in einer offenen Spielwelt zum Erfolg führen möchten.