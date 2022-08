Vikings on Trampolines: Koop-Abenteuer mit hüpfenden Wikingern erscheint für Xbox

Autor:, in / Vikings on Trampolines

Im kooperativ spielbaren Abenteuer Vikings on Trampolines wirbeln Wikinger in der Luft herum.

D-Pad Studio, die Macher von Owlboy, kündigen ihren neuen Titel Vikings on Trampolines für PC und Konsolen an.

Vikings on Trampolines ist ein Koop-Abenteuer für 1 bis 4 Spieler, in dem ihr und eure Freunde die Kunst des Trampolinspringens beherrschen müsst, um eure bunte Gruppe von Wikingern in einer Reihe von lustigen Modi und Minispielen sicher in der Luft zu halten, die alle in der charakteristischen Pixelgrafik von Simon S. Andersen von D-Pad Studio gestaltet sind.

Mit einem Story-Modus, in dem ihr den gasförmigen Bösewicht Balloonie aufhalten müsst, sowie einem Kopf-an-Kopf-Versus-Modus ist Vikings on Trampolines vollgepackt mit Minispielen, Kämpfen, umwerfenden Bossen, Ballon-Fußball und mehr. All das kann mit einem einzigen Thumbstick gespielt werden, sodass das Spiel für Spieler aller Altersgruppen geeignet ist und ihr in kürzester Zeit ein Meister der Lüfte werden könnt.

Böse Luftballons greifen an! Sie verwandeln süße Tierchen in riesige Monster! Der Story-Modus von Vikings on Trampolines stellt euch vor die Aufgabe, König VI zu retten und den Fluch von Balloonie umzukehren! Ihr müsst den Weg des Trampolins erlernen und eure Sprungtechniken einsetzen, während ihr gegen Balloonies Brigade antretet, zu der auch eine Reihe einschüchternder und unvergesslicher Bosse voller Persönlichkeit gehören.

Es gibt eine Reihe von Welten zu entdecken, jede mit verschiedenen Stufen, Herausforderungen und Bossen, die über ihre Kontinente verstreut sind. Schaltet im Verlauf des Spiels neue Modi und Arenen für den Versus-Modus frei.

Jo-Remi Madsen von D-Pad Studio, sagte: „Vikings on Trampolines begann als eines unserer kleinen experimentellen Projekte, das 2011 den ersten Nordic Games Indie Sensation Award gewann. Nach der Veröffentlichung von Owlboy sind wir auf die Idee zurückgekommen und haben sie zu einem spaßigen, vollwertigen Koop-Abenteuer weiterentwickelt! Mit Simons unglaublicher Kunst, einem fantastischen Soundtrack und einem einzigartigen Konzept wollen wir ein Spiel liefern, das vor Charakter und Qualität strotzt, für die D-Pad Studio bekannt ist.“

Die hüpfenden Wikinger könnt ihr euch im Ankündigungs-Trailer genauer anschauen: