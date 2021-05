Virtua Fighter 5: Final Showdown: Ankündigungs-Livestream zur aktualisierten Version laut Gerücht

Informationen über Segas neuen Virtua Fighter-Titel sind schon seit einer Weile durchgesickert. Das Unternehmen enthüllte zuerst einen Teaser-Trailer für das Spiel auf der Tokyo Game Show im letzten Monat, gab aber nicht viele Informationen darüber bekannt, was es ist, oder ob es überhaupt ein Spiel ist. Damals beschrieb Sega-CEO Haruki Satomi es als „ein Projekt zum 60-jährigen Jubiläum von [Sega]“, das in Japan starten und ein „Neustart“ mit Fokus auf eSports und kompetitivem Spiel sein würde.“

Dann erschien offizielles Bildmaterial im PSN. Jetzt aber könnten endlich ein paar Antworten darauf kommen, was die Zukunft von Virtua Fighter beinhaltet. Sega hat offiziell den Virtua Fighter x eSports Project Official Announcement-Livestream am 27. Mai um 8:00 PM JST (4 AM PST) angekündigt. Der Livestream wird auf Segas neuem Virtua Fighter YouTube-Kanal stattfinden, der derzeit einen Teaser dazu zeigt. Sega hat außerdem eine Teaser-Website gestartet, auf der der Countdown zum Livestream läuft.

The game Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown with id CUSA27067 has been added to the PS4 asian PSN! pic.twitter.com/jWZGM7PwJL — PSN releases (@psnrelease2) April 21, 2021

Frühere Leaks bezeichneten das Spiel als Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, obwohl es in Japan einfach als Virtua Fighter eSports bekannt ist. Das letzte Spiel der Serie war Virtua Fighter 5 Final Showdown, das 2012 für Xbox 360 und PlayStation 3 veröffentlicht wurde.