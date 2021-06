Virtua Fighter 5: Final Showdown: Kampfspiel anscheinend nur zeitlich exklusiv für PlayStation

SEGA of America gab bereits bekannt, dass Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown weltweit als PlayStation 4-Digital-Exklusiv-Titel erscheinen wird. Die definitive Ausgabe des fünften Teils der kultigen Virtua Fighter-Serie von SEGA, die im Rahmen des 60-jährigen Jubiläums von SEGA für eine neue Generation von Kampfspiel-Fans neu aufgelegt wurde, steigt am 1. Juni 2021 in den Ring.

Virtua Fighter 5 wird von Fans klassischer Kampfspiele für sein strategisches 3D-Gameplay, die intuitive Spielmechanik, die ausgeklügelte Balance und die intensiven Martial-Arts-Kämpfe gefeiert und hat im Laufe seiner Geschichte immer wieder beliebte Updates erhalten, zuletzt mit der Konsolen-Neuauflage im Jahr 2012. Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown lässt das viszerale Erlebnis des Originals mit prächtiger HD-Grafik, neuen Online-Features und den knochenbrechenden Martial-Arts-Kämpfen des berühmten Vorgängers wieder gekonnt aufleben.

„Die Virtua Fighter-Serie hat einen festen Platz in der Geschichte von SEGA“, erklärt Seiji Aoki, Chief Producer des Spiels. „Dieser neue Titel wurde als Teil von SEGAs 60-Jahr-Jubiläumsprojekt von einem All-Star-Team bei AM2 und Ryu ga Gotoku Studios entwickelt. Ich freue mich, dass die Fans den neuesten Eintrag in der Serie spielen und erleben können.“

Trotz der „Konsolenexklusivtitel“-Nennung scheint es sich nur um einen zeitlich exklusiven Deal zu handeln, den Sony einmal mehr eingefädelt haben könnte.

„Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown will launch worldwide as a PlayStation 4 digital exclusive.„

Dazu sind jetzt Hinweise auf eine Nintendo Switch-, eine PC- und eine Xbox One-Version aufgetaucht:

Somit hat die offizielle Website bereits Logos für die Steam, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S-Version gelistet, aber noch nicht veröffentlicht.

Kampfspiel-Fans und Virtua Fighter-Anhänger dürfen also weiter hoffen, denn Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown enthält eine Fülle von neuen und klassischen Features:

Remade for a New Generation : Spielen Sie den Klassiker Virtua Fighter 5 in glorreichem HD mit aktualisierten Charaktermodellen, Stages, Cinematics und Hintergrundmusik.

: Spielen Sie den Klassiker Virtua Fighter 5 in glorreichem HD mit aktualisierten Charaktermodellen, Stages, Cinematics und Hintergrundmusik. Vernichten Sie die Konkurrenz : Erstellen Sie private Räume für bis zu 16 Spieler und Spielerinnen und nehmen Sie es mit allen Herausforderern in rundenbasierten Liga-Matches, Turnier-Matches und anderen neuen Online-Match-Typen auf. Schauen Sie in Echtzeit zu und kommunizieren Sie live, während die Duelle immer intensiver werden.

: Erstellen Sie private Räume für bis zu 16 Spieler und Spielerinnen und nehmen Sie es mit allen Herausforderern in rundenbasierten Liga-Matches, Turnier-Matches und anderen neuen Online-Match-Typen auf. Schauen Sie in Echtzeit zu und kommunizieren Sie live, während die Duelle immer intensiver werden. Benutzerdefinierte Kämpfer : Betreten Sie den Ring mit einem von 19 spielbaren Charakteren. Meistern Sie jeden ihrer einzigartigen Kampfstile in einer Vielzahl von Solo- und Online-Modi.

: Betreten Sie den Ring mit einem von 19 spielbaren Charakteren. Meistern Sie jeden ihrer einzigartigen Kampfstile in einer Vielzahl von Solo- und Online-Modi. Das volle Erlebnis: Erleben Sie den Höhepunkt des Virtua Fighter 5-Kampfes in klassischen Modi wie „Rank Match“, „Arcade“, „Training“ und „Offline Versus“, während Sie darum kämpfen, die nächste World Fighting Tournament-Legende zu werden!

Möglicherweise hat sich Sony extra einen PlayStation-Exklusiv-Deal gesichert, um das Kampfspiel umgehend bei PS+ anbieten zu können. Kampfspiel-Fans hoffen aber, dass es sich nur um eine zeitliche Exklusivität handelt und das Spiel ebenfalls für weitere Plattformen erscheinen wird.