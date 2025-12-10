Virtua Fighter 5 R.E.V.O.: Accolades-Trailer prügelt Pressestimmen raus

Image: SEGA

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage überzeugt mit Crossplay, neuen Features und DLCs. Dazu gibt es eine Nominierung bei den The Game Awards 2025!

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage ist auf PS5, Xbox Series X|S und Steam verfügbar und bietet die ultimative Erfahrung im Bereich reiner Kampfkunst-Fighting-Games.

Das Spiel wurde für die Nominierung bei The Game Awards 2025 als Best Fighting Game hervorgehoben und gilt bei Kritikern als triumphaler Einstieg für Fans des Genres.

Die Version World Stage erweitert das Franchise um einen komplett neuen Single-Player-Modus, verbesserte Trainingstools, erweiterte Replay-Funktionen und die Integration von Crossplay mit Rollback-Netcode, wodurch ihr auf allen Plattformen nahtlose Multiplayer-Matches spielen könnt. Ein neues DLC-Kämpferpaket ergänzt die Riege der spielbaren Charaktere, wobei DURAL erstmals als spielbarer Fighter verfügbar ist.

Gebt euch hier den neuen Accolades-Trailer zu Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage:

  1. Hattori Hanzo 30140 XP Bobby Car Bewunderer | 10.12.2025 - 18:11 Uhr

    Als Besitzer von VF5 hab ich mir das 10€ Upgrade gegönnt und was soll ich sagen, das Spiel ist im Kern 15 bis 20 Jahre alt, wischt aber mit allen aktuellen Genrevertretern den Boden auf. Kann VF6 kaum erwarten!

    • Ash2X 306280 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 10.12.2025 - 18:36 Uhr
      Antwort auf Hattori Hanzo

      Das ist wenig überraschend 😄
      Werde mir diese Version auch irgendwann mal holen. Nur jetzt gerade komme ich eh nicht dazu 😅

  5. scott75 103700 XP Elite User | 10.12.2025 - 19:36 Uhr

    Virtua Fighter ist immer noch mein lieblings-beat em Up, bin damit groß geworden und fand es immer besser wie streetfighter.

