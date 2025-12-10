Virtua Fighter 5 R.E.V.O.: Accolades-Trailer prügelt Pressestimmen raus

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage überzeugt mit Crossplay, neuen Features und DLCs. Dazu gibt es eine Nominierung bei den The Game Awards 2025!

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage ist auf PS5, Xbox Series X|S und Steam verfügbar und bietet die ultimative Erfahrung im Bereich reiner Kampfkunst-Fighting-Games.

Das Spiel wurde für die Nominierung bei The Game Awards 2025 als Best Fighting Game hervorgehoben und gilt bei Kritikern als triumphaler Einstieg für Fans des Genres.

Die Version World Stage erweitert das Franchise um einen komplett neuen Single-Player-Modus, verbesserte Trainingstools, erweiterte Replay-Funktionen und die Integration von Crossplay mit Rollback-Netcode, wodurch ihr auf allen Plattformen nahtlose Multiplayer-Matches spielen könnt. Ein neues DLC-Kämpferpaket ergänzt die Riege der spielbaren Charaktere, wobei DURAL erstmals als spielbarer Fighter verfügbar ist.

Gebt euch hier den neuen Accolades-Trailer zu Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage: