Virtua Fighter 5 R.E.V.O.: Accolades-Trailer prügelt Pressestimmen raus

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage ist auf PS5, Xbox Series X|S und Steam verfügbar und bietet die ultimative Erfahrung im Bereich reiner Kampfkunst-Fighting-Games.
Das Spiel wurde für die Nominierung bei The Game Awards 2025 als Best Fighting Game hervorgehoben und gilt bei Kritikern als triumphaler Einstieg für Fans des Genres.
Die Version World Stage erweitert das Franchise um einen komplett neuen Single-Player-Modus, verbesserte Trainingstools, erweiterte Replay-Funktionen und die Integration von Crossplay mit Rollback-Netcode, wodurch ihr auf allen Plattformen nahtlose Multiplayer-Matches spielen könnt. Ein neues DLC-Kämpferpaket ergänzt die Riege der spielbaren Charaktere, wobei DURAL erstmals als spielbarer Fighter verfügbar ist.
Gebt euch hier den neuen Accolades-Trailer zu Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage:
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Als Besitzer von VF5 hab ich mir das 10€ Upgrade gegönnt und was soll ich sagen, das Spiel ist im Kern 15 bis 20 Jahre alt, wischt aber mit allen aktuellen Genrevertretern den Boden auf. Kann VF6 kaum erwarten!
Das ist wenig überraschend 😄
Werde mir diese Version auch irgendwann mal holen. Nur jetzt gerade komme ich eh nicht dazu 😅
Muss ich unbedingt mal zocken, sieht echt gut aus.
Dural mein Hassgegner 🤢
Kampfspiel habe ich echt über uns da mach ich erstmal Pause
Virtua Fighter ist immer noch mein lieblings-beat em Up, bin damit groß geworden und fand es immer besser wie streetfighter.
Das spricht mich irgendwie nicht so an. Geschmackssache halt