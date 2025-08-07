Virtua Fighter 5 R.E.V.O.: Anmeldung und Infos zur geschlossenen Beta

Image: SEGA

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage erscheint am 30. Oktober. Informationen zur geschlossenen Beta veröffentlicht!

SEGA hat auf der EVO Vegas 2025 angekündigt, dass Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage am 30. Oktober 2025 digital für PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht wird, wie wir bereits berichtet haben.

Die Spieler erwarten viele neue Features: Crossplay, Rollback-Unterstützung, wichtige Verbesserungen am Trainings-Modus und der neue Einzelspielermodus World Stage! Das Spiel wird zu einem späteren Zeitpunkt auch für die Nintendo Switch 2 erscheinen.

Alle, die das Spiel schon vor dem Launch ausprobieren möchten, erhalten durch eine Anmeldung die Chance, an der geschlossenen Beta für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam teilzunehmen. Diese ist für Anfang September geplant.

PS5- und Xbox-Series-Spieler müssen sich für ein SEGA-Konto anmelden und können das gleich hier erledigen. Durch die Teilnahme an der geschlossenen Beta könnt ihr dazu einen besonderen Spielertitel erhalten!

Der brandneue Einzelspielermodus „World Stage“ hält mit einem kostenlosen Update Einzug ins Spiel!

Die Spieler fordern dabei auf einer Solo-Quest mächtige Rivalen heraus, um zum ultimativen Kämpfer aufzusteigen. Auf dem Weg zu diesem Ziel schalten sie außerdem Anpassungsitems frei.

Zum ersten Mal seit Final Showdown wird Dural, die mysteriöse Endgegnerin aus Virtua Fighter, als spielbarer Charakter in die Auswahl des Spiels aufgenommen! Dieser kostenpflichtige DLC ist ab dem offiziellen Launch des Spiels am 30. Oktober erhältlich. Dural kann nicht in offiziellen SEGA-Turnieren wie der „Virtua Fighter Open Championship“ eingesetzt werden.

  1. Katanameister 173260 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 07.08.2025 - 07:46 Uhr

    Das Spiel sieht richtig gut aus, nur habe ich das Gefühl, dass das mit den Dlcs wieder ausarten wird, leider.

    0
        • Kabelfritz 44759 XP Hooligan Schubser | 07.08.2025 - 08:53 Uhr
          Antwort auf Katanameister

          nicht bestätigt aber ich bin mir 100% sicher, das spiel ist wie gesagt 15+ jahre alt und im hintergrund wird fleißig an VF 6 gearbeitet. dlc-characktere oder stages kann man hier wirklich ausschließen. kostüme? keine ahnung, vielleicht.

          0
  5. RumRoGERs 88385 XP Untouchable Star 4 | 07.08.2025 - 09:29 Uhr

    Cool, ich werde mich anmelden.
    Mit MK1 bin ich erstmal fertig. Zeit für einen neuen Prügler.😎

    0

