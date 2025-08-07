Virtua Fighter 5 R.E.V.O.: Anmeldung und Infos zur geschlossenen Beta

SEGA hat auf der EVO Vegas 2025 angekündigt, dass Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage am 30. Oktober 2025 digital für PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht wird, wie wir bereits berichtet haben.
Die Spieler erwarten viele neue Features: Crossplay, Rollback-Unterstützung, wichtige Verbesserungen am Trainings-Modus und der neue Einzelspielermodus World Stage! Das Spiel wird zu einem späteren Zeitpunkt auch für die Nintendo Switch 2 erscheinen.
Alle, die das Spiel schon vor dem Launch ausprobieren möchten, erhalten durch eine Anmeldung die Chance, an der geschlossenen Beta für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam teilzunehmen. Diese ist für Anfang September geplant.
PS5- und Xbox-Series-Spieler müssen sich für ein SEGA-Konto anmelden und können das gleich hier erledigen. Durch die Teilnahme an der geschlossenen Beta könnt ihr dazu einen besonderen Spielertitel erhalten!
Der brandneue Einzelspielermodus „World Stage“ hält mit einem kostenlosen Update Einzug ins Spiel!
Die Spieler fordern dabei auf einer Solo-Quest mächtige Rivalen heraus, um zum ultimativen Kämpfer aufzusteigen. Auf dem Weg zu diesem Ziel schalten sie außerdem Anpassungsitems frei.
Zum ersten Mal seit Final Showdown wird Dural, die mysteriöse Endgegnerin aus Virtua Fighter, als spielbarer Charakter in die Auswahl des Spiels aufgenommen! Dieser kostenpflichtige DLC ist ab dem offiziellen Launch des Spiels am 30. Oktober erhältlich. Dural kann nicht in offiziellen SEGA-Turnieren wie der „Virtua Fighter Open Championship“ eingesetzt werden.
Das Spiel sieht richtig gut aus, nur habe ich das Gefühl, dass das mit den Dlcs wieder ausarten wird, leider.
das ist eine ultimate ultimate edition vom 2008(?) er virtua fighter 5. da gibts keinen dlc mehr.
Ist das denn bestätigt, eventuell kommt ja doch noch was.
nicht bestätigt aber ich bin mir 100% sicher, das spiel ist wie gesagt 15+ jahre alt und im hintergrund wird fleißig an VF 6 gearbeitet. dlc-characktere oder stages kann man hier wirklich ausschließen. kostüme? keine ahnung, vielleicht.
Ich komme leider nicht mehr mit Prügel Spiele klar.
Werd‘ mich mal anmelden…ist ja auch das beste Kampfspiel, das es gibt 😉
wie meldet man sich denn für die beta an wenn man den account hat?
Wollte ich auch gerade fragen…finde über den Link nichts zum Spiel
@Z0RN
Ein Account reicht. PS5- und Xbox-Series-Spieler müssen sich für ein SEGA-Konto anmelden – das ist die Info von SEGA.
Dann ist man automatisch dabei?
Cool, ich werde mich anmelden.
Mit MK1 bin ich erstmal fertig. Zeit für einen neuen Prügler.😎