Virtua Fighter 5 R.E.V.O.: Anmeldung und Infos zur geschlossenen Beta

SEGA hat auf der EVO Vegas 2025 angekündigt, dass Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage am 30. Oktober 2025 digital für PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht wird, wie wir bereits berichtet haben.

Die Spieler erwarten viele neue Features: Crossplay, Rollback-Unterstützung, wichtige Verbesserungen am Trainings-Modus und der neue Einzelspielermodus World Stage! Das Spiel wird zu einem späteren Zeitpunkt auch für die Nintendo Switch 2 erscheinen.

Alle, die das Spiel schon vor dem Launch ausprobieren möchten, erhalten durch eine Anmeldung die Chance, an der geschlossenen Beta für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam teilzunehmen. Diese ist für Anfang September geplant.

PS5- und Xbox-Series-Spieler müssen sich für ein SEGA-Konto anmelden und können das gleich hier erledigen. Durch die Teilnahme an der geschlossenen Beta könnt ihr dazu einen besonderen Spielertitel erhalten!

Der brandneue Einzelspielermodus „World Stage“ hält mit einem kostenlosen Update Einzug ins Spiel!

Die Spieler fordern dabei auf einer Solo-Quest mächtige Rivalen heraus, um zum ultimativen Kämpfer aufzusteigen. Auf dem Weg zu diesem Ziel schalten sie außerdem Anpassungsitems frei.

Zum ersten Mal seit Final Showdown wird Dural, die mysteriöse Endgegnerin aus Virtua Fighter, als spielbarer Charakter in die Auswahl des Spiels aufgenommen! Dieser kostenpflichtige DLC ist ab dem offiziellen Launch des Spiels am 30. Oktober erhältlich. Dural kann nicht in offiziellen SEGA-Turnieren wie der „Virtua Fighter Open Championship“ eingesetzt werden.