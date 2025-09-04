Virtua Fighter 5 R.E.V.O.: Jetzt zur Closed Beta anmelden

Meldet euch jetzt für die Closed Beta von Virtua Fighter 5 R.E.V.O. an, um in einer Woche an ihr teilnehmen zu können.

SEGA informiert Spieler darüber, dass der Closed Beta-Test für Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage nächste Woche am Donnerstag, dem 11. September, um 05:00 Uhr startet und bis zum folgenden Dienstagabend um 05:00 Uhr läuft.

Der Closed Beta-Test wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam verfügbar sein.

Die Teilnehmer erhalten während des Closed Beta-Tests Zugang zu mehreren Spielmodi, darunter:

Ranglistenmodus

Online-Matchmaking

Offline-Trainingsmodus

Offline-Arcade-Modus

PC-Spieler können die Steam-Seite von Virtua Fighter 5 R.E.V.O. besuchen und über die Schaltfläche „Zugang anfordern“ unter „Virtua Fighter 5 Revo World Tour Stage Ver. Beta“ einen Code anfordern.

Konsolenspieler müssen sich unter sega-account.com für ein kostenloses SEGA-Konto registrieren und dann cp.sega-account.com besuchen, sobald der Closed Beta-Test live ist, um einen Code von der Kampagnen-Website zu erhalten.

Als Dankeschön an alle Spieler erhalten alle, die am Closed Beta-Test teilnehmen, bei der vollständigen Veröffentlichung einen speziellen Titel im Spiel.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage erscheint am 30. Oktober für PlayStation 5 und Xbox Series S|X.