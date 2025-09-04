Virtua Fighter 5 R.E.V.O.: Jetzt zur Closed Beta anmelden

3 Autor: , in News / Virtua Fighter 5 R.E.V.O.
Image: SEGA

Meldet euch jetzt für die Closed Beta von Virtua Fighter 5 R.E.V.O. an, um in einer Woche an ihr teilnehmen zu können.

SEGA informiert Spieler darüber, dass der Closed Beta-Test für Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage nächste Woche am Donnerstag, dem 11. September, um 05:00 Uhr startet und bis zum folgenden Dienstagabend um 05:00 Uhr läuft.

Der Closed Beta-Test wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam verfügbar sein.

Die Teilnehmer erhalten während des Closed Beta-Tests Zugang zu mehreren Spielmodi, darunter:

  • Ranglistenmodus
  • Online-Matchmaking
  • Offline-Trainingsmodus
  • Offline-Arcade-Modus

PC-Spieler können die Steam-Seite von Virtua Fighter 5 R.E.V.O. besuchen und über die Schaltfläche „Zugang anfordern“ unter „Virtua Fighter 5 Revo World Tour Stage Ver. Beta“ einen Code anfordern.

Konsolenspieler müssen sich unter sega-account.com für ein kostenloses SEGA-Konto registrieren und dann cp.sega-account.com besuchen, sobald der Closed Beta-Test live ist, um einen Code von der Kampagnen-Website zu erhalten.

Als Dankeschön an alle Spieler erhalten alle, die am Closed Beta-Test teilnehmen, bei der vollständigen Veröffentlichung einen speziellen Titel im Spiel.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage erscheint am 30. Oktober für PlayStation 5 und Xbox Series S|X.

  1. HakunaTraumata 99260 XP Posting Machine Level 4 | 04.09.2025 - 19:03 Uhr

    Vlt melde ich mich an. Obwohl ich weiß das ich eh nicht zum testen werden komme.
    Aber habe gerade auf der Switch mit Street Fighter und auf der ps5 mit mortel kombat recht viel Spaß

    0
  2. Ash2X 293020 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 04.09.2025 - 19:23 Uhr

    Es hat endlich mal mit der Regrestrierung geklappt – das letzte Mal kam einfach keine Bestätigung an.

    1

