Virtua Fighter 5 R.E.V.O.: Kostenlose Demo und Crossplay mit Switch 2

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage ist jetzt mit Crossplay für Nintendo Switch 2 verfügbar – kostenlose Demo prügelt mit!

SEGA hat heute Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage für Nintendo Switch 2 veröffentlicht und damit das Debüt der beliebten 3D-Prügelspielreihe auf einer Nintendo-Plattform eingeläutet.

Diese definitive Version bietet vollständiges Crossplay – und ermöglicht damit kompetitive Online-Kämpfe zwischen Nutzern von Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam – sowie Unterstützung für Rollback-Netcode, neue Moves und Kombos, Balance-Anpassungen und wichtige Verbesserungen im Trainingsmodus.

Zudem ist mit World Stage ein neuer Einzelspieler-Modus enthalten, in dem Spieler auf einer Solo-Reise mächtige Rivalen herausfordern, um zum ultimativen Kämpfer zu werden!

Zusätzlich ist ab heute eine kostenlose Demo für Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X|S über die jeweiligen digitalen Stores verfügbar.

Die Demo bietet Zugriff auf sechs spielbare Kämpfer – Wolf, Jacky, Eileen, Pai, Goh und Jean – sowie die Möglichkeit, die Modi Arcade, Training und World Stage (bis einschließlich Booth 2) auszuprobieren.

Den Launch-Trailer gibt es hier: