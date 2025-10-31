Virtua Fighter 5 R.E.V.O.: Prügelei weltweit gestartet

SEGA hat Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam digital veröffentlicht.

Das Spiel bietet Crossplay-Unterstützung, Rollback-Netcode, einen verbesserten Trainingsmodus sowie den brandneuen Einzelspielermodus „World Stage“, in dem die Spieler mächtige Rivalen auf einer Solo-Quest herausfordern, um zum ultimativen Kämpfer aufzusteigen. Das Spiel befindet sich aktuell in der Entwicklung für Nintendo Switch 2.

Mit dem Kauf der 30th Anniversary Edition (UVP: 49,99 EUR) wird Folgendes freigeschaltet:

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage Basisspiel

Legendäres Pack

Pack: „Yakuza-Serie“

Virtua Fighter Badeanzug-Set, Soundtrack-Collection und Rangtitel zum 30. Geburtstag

Virtua Fighter Pre-Production Artwork

Eine Standard Edition kann zum Preis von 19,99 EUR (UVP) digital bestellt werden. Das Legendäre Pack und das Pack „Yakuza-Serie“ können auch einzeln erworben werden.

Zum ersten Mal seit Final Showdown ist Dural, die mysteriöse Endgegnerin aus Virtua Fighter, als zusätzlicher spielbarer Charakter im Spiel verfügbar! Dieser kostenpflichtige DLC ist ab heute für 7,99 EUR (UVP) erhältlich.

Alle aktuellen Besitzer der Steam-Version von Virtua Fighter 5 R.E.V.O. erhalten automatisch ein kostenloses Upgrade auf Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, ohne dass dies Auswirkungen auf erworbene Inhalte hat. Spieler, die die PlayStation 4-Version von Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown besitzen – entweder durch einen früheren Kauf über PSN oder durch eine Einlösung über PlayStation Plus –, können die PlayStation 5 Version von Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage zum reduzierten Preis von 9,99 EUR (UVP) für die Basisversion oder 39,99 EUR (UVP) für die 30th Anniversary Edition erwerben.