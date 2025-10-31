Virtua Fighter 5 R.E.V.O.: Prügelei weltweit gestartet

SEGA hat Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam digital veröffentlicht.
Das Spiel bietet Crossplay-Unterstützung, Rollback-Netcode, einen verbesserten Trainingsmodus sowie den brandneuen Einzelspielermodus „World Stage“, in dem die Spieler mächtige Rivalen auf einer Solo-Quest herausfordern, um zum ultimativen Kämpfer aufzusteigen. Das Spiel befindet sich aktuell in der Entwicklung für Nintendo Switch 2.
Mit dem Kauf der 30th Anniversary Edition (UVP: 49,99 EUR) wird Folgendes freigeschaltet:
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage Basisspiel
- Legendäres Pack
- Pack: „Yakuza-Serie“
- Virtua Fighter Badeanzug-Set, Soundtrack-Collection und Rangtitel zum 30. Geburtstag
- Virtua Fighter Pre-Production Artwork
Eine Standard Edition kann zum Preis von 19,99 EUR (UVP) digital bestellt werden. Das Legendäre Pack und das Pack „Yakuza-Serie“ können auch einzeln erworben werden.
Zum ersten Mal seit Final Showdown ist Dural, die mysteriöse Endgegnerin aus Virtua Fighter, als zusätzlicher spielbarer Charakter im Spiel verfügbar! Dieser kostenpflichtige DLC ist ab heute für 7,99 EUR (UVP) erhältlich.
Alle aktuellen Besitzer der Steam-Version von Virtua Fighter 5 R.E.V.O. erhalten automatisch ein kostenloses Upgrade auf Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, ohne dass dies Auswirkungen auf erworbene Inhalte hat. Spieler, die die PlayStation 4-Version von Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown besitzen – entweder durch einen früheren Kauf über PSN oder durch eine Einlösung über PlayStation Plus –, können die PlayStation 5 Version von Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage zum reduzierten Preis von 9,99 EUR (UVP) für die Basisversion oder 39,99 EUR (UVP) für die 30th Anniversary Edition erwerben.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Endlich ist der SP aus VF5 zurück. Nicht dass er besonders gut war, aber vorhanden 😅
Nehme ich mit wenn ich mit meinen aktuellen Spielen fertig bin, spätestens im Sale.
Wobei ein Zwanni schon ziemlich fair ist.
mal in nem Sale für 2,99€
Sehr schön, kann aber noch guten Gewissens warten.
Macht irgendwie nostalgisch.. Gott was hab ich früher viel und oft Prügelspiele gespielt. Street Fighter, Tekken, Blooady Roar, Rival Schools, Castlevania Judgment, Pocket Fighters, Soul Calibur, BlazBlue, Virtua Fighter, Battle Arena Toshinden, Dead or Alive, The King of Fighters, Ehrgeiz und noch viele.
Heutzutage lockt mich keins davon mehr hinterm Ofen hervor..
Virtua Fighter 5 sieht ganz nett aus und typisch.. Badeanzüge dürfen natürlich nicht fehlen für bissel Fanservice xD
So mache geile Abende mit Kumpels und Virtua Fighter gehabt👌