Virtua Fighter 5 R.E.V.O.: Switch 2-Version bietet Crossplay für rasante Online-Kämpfe

SEGA gibt bekannt, dass Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage am 26. März 2026 für die Nintendo Switch 2 erscheint – als erster Titel der beliebten 3D-Kampfspielreihe auf einer Nintendo-Plattform!

Die Spielversion bietet Crossplay – für rasante Online-Kämpfe sowohl auf Nintendo Switch 2 als auch auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam – sowie Rollback-Netcode-Unterstützung, neue Moves und Kombos, Balancing-Updates und wichtige Verbesserungen im Trainings-Modus.

Spieler, die den Titel vor Veröffentlichung ausprobieren möchten, können am offenen Betatest auf Nintendo Switch 2 teilnehmen, der am 19. Februar startet. Der Test konzentriert sich auf die Netzwerkserver sowie die Crossplay-Performance des Spiels auf den anderen verfügbaren Plattformen. Um auf den offenen Betatest auf der Nintendo Switch 2 zugreifen zu können, brauchen Spieler ein Online-Abonnement für Nintendo Switch.

Hier geht’s zum neuen Trailer:



