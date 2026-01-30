Virtua Fighter 5 R.E.V.O.: Switch 2-Version bietet Crossplay für rasante Online-Kämpfe

SEGA gibt bekannt, dass Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage am 26. März 2026 für die Nintendo Switch 2 erscheint – als erster Titel der beliebten 3D-Kampfspielreihe auf einer Nintendo-Plattform!
Die Spielversion bietet Crossplay – für rasante Online-Kämpfe sowohl auf Nintendo Switch 2 als auch auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam – sowie Rollback-Netcode-Unterstützung, neue Moves und Kombos, Balancing-Updates und wichtige Verbesserungen im Trainings-Modus.
Spieler, die den Titel vor Veröffentlichung ausprobieren möchten, können am offenen Betatest auf Nintendo Switch 2 teilnehmen, der am 19. Februar startet. Der Test konzentriert sich auf die Netzwerkserver sowie die Crossplay-Performance des Spiels auf den anderen verfügbaren Plattformen. Um auf den offenen Betatest auf der Nintendo Switch 2 zugreifen zu können, brauchen Spieler ein Online-Abonnement für Nintendo Switch.
Hier geht’s zum neuen Trailer:
Das Cover sieht mal geil aus 🤩
Kann man sicher ganz gut zocken auf einem Handheld.
Hm! Auf der Switch fehlt mir tatsächlich noch ein Kampfspiel. Außer Smash Bros habe ich da nichts drauf. Vielleicht wäre Virtual Fighter eine Idee.