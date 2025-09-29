Virtua Fighter 5 R.E.V.O.: Wilde Prügeleien im World Stage-Trailer

Das ultimative Fighting-Game-Erlebnis mit Virtua Fighter 5 R.E.V.O. startet im Oktober. Hier gibt es einen neuen World Stage-Trailer für euch!

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. erscheint am 30. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox und Steam und bringt den legendären Prügelspielklassiker in einer neuen Dimension zurück.

Mit dem brandneuen World Stage-Modus tretet ihr gegen Rivalen aus aller Welt an, basierend auf realen Spieldaten anderer Spieler. Ziel ist es, sieben Booths zu erobern und euch den Platz an der Spitze als ultimativer Champion zu sichern.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage erweitert das bekannte Kampfsystem der Serie um neue Turniere und zusätzliche Herausforderungen.

Neben der Hauptbühne erwarten euch spezielle Side-Tournaments mit einzigartigen Matchups, die eure Fähigkeiten weiter auf die Probe stellen. Das Spiel setzt auf moderne Technologien wie vollständiges Crossplay zwischen PlayStation 5, Xbox und Steam sowie ein präzises Rollback-Netcode-System, das für flüssige und faire Online-Kämpfe sorgt.

Auch Trainingsfunktionen wurden deutlich verbessert. Ihr könnt mit erweiterten Tools gezielt an euren Lieblingscharakteren arbeiten und die Techniken perfektionieren, die euch im Wettkampf den entscheidenden Vorteil verschaffen.

Mit Virtua Fighter 5 R.E.V.O. kehrt eine der bekanntesten Fighting-Game-Serien zurück und verbindet klassische Mechaniken mit modernen Features für ein globales Publikum.