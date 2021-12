Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown: Erwartungen übertroffen, Zukunftspläne geschmiedet

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, ein Remake des Spiels von 2010, das die Dragon Engine von Yakuza nutzt, hat die Erwartungen der Entwickler und Sony übertroffen. Sega-Produzent Moriji Aoki sagte in einem Interview mit der japanischen Spieleseite Dengeki Online, dass das neue Virtua Fighter nicht wirklich dazu gedacht war, Geld zu verdienen, sondern um die Lebensfähigkeit der Franchise zu testen, und das scheint gelungen zu sein.

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, derzeit noch exklusiv für PlayStation 4 und PlayStation 5, hat eine so große Resonanz, dass Sega nun in die Zukunft blickt und möglicherweise sogar ein neues Spiel in der Franchise in Betracht zieht.

„Die Spielerbindung ist in Japan sehr hoch. Ich habe das Gefühl, dass der Titel, der in Japan geboren wurde, groß ist. In Asien, Europa und den Vereinigten Staaten, die eine große Bevölkerungszahl haben, spielen viele Leute. Die Zahl der Downloads war höher als erwartet. SIE hat ein „Prognoseteam“, das die Anzahl der Downloads vorhersagt, aber sie lag ziemlich nahe an den von ihnen vorhergesagten Zielzahlen.“ „Einer der Zwecke dieser Arbeit war es, das Potenzial eines Titels zu messen, aber wie ich bereits erwähnt habe, zeigen die Ergebnisse, dass mehr Menschen als erwartet daran interessiert waren, daher dieses Ergebnis. Es ist unsere Aufgabe, darüber nachzudenken, was wir in Zukunft tun können. […] Ich denke ernsthaft über die Produktion des nächsten Projekts nach, während ich es gründlich untersuche und analysiere, und ich entwickle eine Vision [wie man] einen solchen Titel macht, falls ich ihn mache.“

Über ein neues Virtua Fighter-Projekt sagte Aoki, dass die Entwicklung wahrscheinlich mehrere Jahre dauern und ein weltweites Publikum ansprechen würde. Um Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, zieht Aoki Steam in Betracht, befürchtet aber, dass eine Veröffentlichung für mehrere Plattformen das Publikum verstreuen und wahrscheinlich Crossplay erfordern würde, was eine große Herausforderung wäre.