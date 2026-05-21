Virtua Fighter 6: Leak zeigt angeblich erstes Gameplay des Kampfspiels

Ein angeblicher Leak zu Virtua Fighter 6 zeigt erstmals mögliche Gameplay-Szenen des neuen Serienteils.

Ein angeblich geleaktes Video zu Virtua Fighter 6 sorgt aktuell für Diskussionen in der Fighting-Game-Community und deutet erstmals konkrete Gameplay-Szenen des kommenden Serienteils an.

Das Material soll aus einem off-screen aufgenommenen Trailer stammen, der offenbar ursprünglich auf der chinesischen Plattform bilibili veröffentlicht wurde, bevor er seinen Weg auf Reddit fand.

Zu sehen sind laut Berichten mehrere Kampfszenen zwischen verschiedenen Charakteren, die durch starke Kameraeffekte, Zeitlupen und dynamische Zooms besonders filmisch inszeniert wirken.

Zwischen den Gameplay-Ausschnitten sollen zudem Interviewsequenzen der Entwickler eingeblendet sein, wobei die Tonqualität des Mitschnitts stark eingeschränkt ist und kaum verständliche Inhalte liefert.

Auffällig ist außerdem ein eingeblendeter Untertitel im Video, der den möglichen Titel „Virtua Fighter Crossroads“ nennt. Offiziell bestätigt wurde dieser Name bislang jedoch nicht.

Ob das Material tatsächlich aus einer aktuellen Build-Version stammt oder lediglich älterer oder nicht-finaler Content ist, bleibt unklar. Ebenso steht eine Bestätigung der Authentizität weiterhin aus.

Die Community reagiert dennoch bereits intensiv auf die Szenen und lobt vor allem die inszenatorische Qualität der Kämpfe sowie die offenbar stark überarbeitete Animationsarbeit.

Das neue Virtua Fighter-Projekt wurde ursprünglich bei den Game Awards 2024 angekündigt. Die Entwicklung übernimmt Ryu Ga Gotoku Studio, bekannt durch die Like-a-Dragon-Reihe.

Seitdem wurden nur wenige offizielle Einblicke gezeigt, darunter Material von der CES 2025, das allerdings nicht als echtes Gameplay bestätigt wurde.