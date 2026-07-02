Virtua Fighter Crossroads: Neue Kämpfe, Story und Schauplätze im Showcase

So will sich Virtua Fighter neu erfinden: Crossroads zeigt umfangreiches Showcase.

SEGA hat ein neues VS Battle Overview zu Virtua Fighter Crossroads veröffentlicht. Das Showcase gibt weitere Einblicke in das Kampfsystem und zeigt zugleich neue Elemente des kommenden Prügelspiels.

Im Mittelpunkt stehen erstmals eine bislang unbekannte Stadt, eine neue Geschichte sowie zahlreiche Spielszenen, die das überarbeitete Kampferlebnis präsentieren. Das Video unterstreicht den Anspruch der Entwickler, Virtua Fighter mit einem frischen Setting und neuen Inhalten weiterzuentwickeln.

Unter dem Motto „A city you’ve never seen. A story you’ve never heard. A totally new Virtua Fighter“ macht das Showcase deutlich, dass Virtua Fighter Crossroads mehr als nur eine Fortsetzung der traditionsreichen Reihe sein soll.