Virtua Fighter Crossroads: Neuer Trailer enthüllt den Bakunawa Killer

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Image: SEGA

SEGA hat auf der EVO 2026 einen neuen Trailer zu Virtua Fighter Crossroads veröffentlicht und den Charakter Bakunawa Killer vorgestellt.

Auf der EVO 2026 in Las Vegas hat SEGA einen neuen Trailer zu Virtua Fighter Crossroads präsentiert und dabei den neuen Charakter Bakunawa Killer enthüllt. Der geheimnisvolle Kämpfer übernimmt eine zentrale Rolle in der Geschichte und wird zudem im Versus-Modus spielbar sein.

Der Trailer führt Spieler nach Vilasapara, einer von Unruhen geprägten Inselstadt, in der die Handlung des neuen Fighting Games angesiedelt ist. Dort erschüttert eine Serie von Angriffen auf Kampfkünstler die Stadt. Im Mittelpunkt der neuen Szenen steht der mysteriöse Bakunawa Killer, dessen wahre Identität von Pai und Cielo aufgedeckt werden soll.

Mit Virtua Fighter Crossroads schlägt SEGA einen neuen Weg für die traditionsreiche Prügelspielreihe ein. Neben dem bekannten, auf realistischen Kampfkünsten basierenden Gameplay setzt der neue Ableger auf eine filmisch inszenierte Story-Kampagne und verbindet diese mit einem Action-Adventure-Ansatz.

Virtua Fighter Crossroads erscheint 2027 für noch nicht näher genannte Plattformen.

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2 Kommentare Added

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  1. DrFreaK666 304760 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 30.06.2026 - 16:09 Uhr

    Ich bin mega-enttäuscht.
    Habe VF als farbenfrohes Fighting Game in Erinnerung.
    Jetzt sieht es wie jedes x-beliebige Like a Dragon Spiel aus 🙁

    0

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