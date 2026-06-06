Virtua Fighter Crossroads: RGG Studio enthüllt neues Fighting Game mit Story-Fokus

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Image: SEGA

RGG Studio schlägt mit VIRTUA FIGHTER CROSSROADS einen neuen Weg für die Reihe ein.

Beim Summer Game Fest haben SEGA und RGG Studio Virtua Fighter Crossroads offiziell vorgestellt. Der neue Serienteil soll 2027 erscheinen und kombiniert die bekannten Tugenden der Reihe mit einem deutlich stärkeren Fokus auf Handlung und Inszenierung.

Der erste Trailer gewährt einen Blick auf den neuen Kämpfer Cielo und deutet die cineastische Ausrichtung des Projekts an. Gleichzeitig versprechen die Entwickler intensive Kämpfe, die den traditionellen Wurzeln von Virtua Fighter treu bleiben sollen.

Trotz des neuen Ansatzes setzt Virtua Fighter Crossroads weiterhin auf die Merkmale, die die Serie seit Jahrzehnten auszeichnen. Dazu gehören realistische Nahkämpfe und ein leicht zugängliches Steuerungssystem, das gleichzeitig ausreichend Tiefe für erfahrene Spieler bieten soll.

RGG Studio beschreibt das Projekt als einen ungewöhnlichen neuen Ansatz für das Fighting-Game-Genre. Neben den Kämpfen soll insbesondere die erzählerische Komponente eine größere Rolle spielen als in früheren Serienteilen.

Virtua Fighter Crossroads erscheint 2027.

Weitere Informationen sollen im Rahmen einer eigenen Präsentation veröffentlicht werden. Dort wollen SEGA und RGG Studio unter anderem das neue Kampfsystem sowie die beteiligten Autoren näher vorstellen.

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13 Kommentare Added

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  1. DrFreaK666 284000 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 06.06.2026 - 10:17 Uhr

    Ich mag Virtua Fighter, aber das hier…. ich weiß nicht so recht

    1
  3. de Maja 346235 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.06.2026 - 10:21 Uhr

    Geile Sache, ich glaube ich steige hier wieder in die Prügler ein.
    Teilweise hat es was von Sleeping Dogs, hoffe man kann sich wirklich frei bewegen.

    0
  4. Ash2X 341250 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.06.2026 - 10:29 Uhr

    Es ist von RGG Studio, also hab ich Bock drauf 😄👍

    0
  7. Schwammlgott 65815 XP Romper Domper Stomper | 06.06.2026 - 11:13 Uhr

    Ein neues Virtua Fighter…bin ich dabei!

    Story-Modus…werde ich sicher mal durchspielen, aber mein Fokus liegt auf den (Online-)Kämpfen

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  8. d4wGkw0n 55500 XP Nachwuchsadmin 7+ | 06.06.2026 - 11:39 Uhr

    Habe nie Virtua Fighter gespielt und spiele keine Kampfspiele, aber das hier sieht nicht schlecht aus.
    Mit Story und frei herumlaufen, sieht es recht interessant aus. Vielleicht kommt es ja mal in den Gamepass.

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  9. buimui 467070 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 06.06.2026 - 12:28 Uhr

    Hat für mich ausgesehen wie Sleeping Dogs. Interesse hat es bei mir jetzt nicht geweckt.

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