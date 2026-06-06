Virtua Fighter Crossroads: RGG Studio enthüllt neues Fighting Game mit Story-Fokus

Beim Summer Game Fest haben SEGA und RGG Studio Virtua Fighter Crossroads offiziell vorgestellt. Der neue Serienteil soll 2027 erscheinen und kombiniert die bekannten Tugenden der Reihe mit einem deutlich stärkeren Fokus auf Handlung und Inszenierung.
Der erste Trailer gewährt einen Blick auf den neuen Kämpfer Cielo und deutet die cineastische Ausrichtung des Projekts an. Gleichzeitig versprechen die Entwickler intensive Kämpfe, die den traditionellen Wurzeln von Virtua Fighter treu bleiben sollen.
Trotz des neuen Ansatzes setzt Virtua Fighter Crossroads weiterhin auf die Merkmale, die die Serie seit Jahrzehnten auszeichnen. Dazu gehören realistische Nahkämpfe und ein leicht zugängliches Steuerungssystem, das gleichzeitig ausreichend Tiefe für erfahrene Spieler bieten soll.
RGG Studio beschreibt das Projekt als einen ungewöhnlichen neuen Ansatz für das Fighting-Game-Genre. Neben den Kämpfen soll insbesondere die erzählerische Komponente eine größere Rolle spielen als in früheren Serienteilen.
Virtua Fighter Crossroads erscheint 2027.
Weitere Informationen sollen im Rahmen einer eigenen Präsentation veröffentlicht werden. Dort wollen SEGA und RGG Studio unter anderem das neue Kampfsystem sowie die beteiligten Autoren näher vorstellen.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich mag Virtua Fighter, aber das hier…. ich weiß nicht so recht
Ja ganz ehrlich ich FEIERE das aber es ist SO ANDERS als das, was man von VF gewohnt ist… Man hätte es auch ganz anders nennen können
Ich hoffe die Story ist nur optional
Glaube ich nicht… Die machen da ein Riesen Ding drumherum…. Aber natürlich wird man vom Hauptmenü einfach in den Versus Modus wechseln können
Ich brauch den ganzen Scheiß nicht. Ist für mich nur unnötiger Ballast, ähnlich dem Festival in FH und dessen Storymode
Bin mal gespannt auf die Präsentation, dann kann man mehr dazu sagen.
Geile Sache, ich glaube ich steige hier wieder in die Prügler ein.
Teilweise hat es was von Sleeping Dogs, hoffe man kann sich wirklich frei bewegen.
Es ist von RGG Studio, also hab ich Bock drauf 😄👍
Sieht nach Spaß aus. Wird gekauft.
Erstmal abwarten bin heutzutage skeptisch bei Kampfspielen
Ein neues Virtua Fighter…bin ich dabei!
Story-Modus…werde ich sicher mal durchspielen, aber mein Fokus liegt auf den (Online-)Kämpfen
Habe nie Virtua Fighter gespielt und spiele keine Kampfspiele, aber das hier sieht nicht schlecht aus.
Mit Story und frei herumlaufen, sieht es recht interessant aus. Vielleicht kommt es ja mal in den Gamepass.
Hat für mich ausgesehen wie Sleeping Dogs. Interesse hat es bei mir jetzt nicht geweckt.