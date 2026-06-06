Virtua Fighter Crossroads: RGG Studio enthüllt neues Fighting Game mit Story-Fokus

RGG Studio schlägt mit VIRTUA FIGHTER CROSSROADS einen neuen Weg für die Reihe ein.

Beim Summer Game Fest haben SEGA und RGG Studio Virtua Fighter Crossroads offiziell vorgestellt. Der neue Serienteil soll 2027 erscheinen und kombiniert die bekannten Tugenden der Reihe mit einem deutlich stärkeren Fokus auf Handlung und Inszenierung.

Der erste Trailer gewährt einen Blick auf den neuen Kämpfer Cielo und deutet die cineastische Ausrichtung des Projekts an. Gleichzeitig versprechen die Entwickler intensive Kämpfe, die den traditionellen Wurzeln von Virtua Fighter treu bleiben sollen.

Trotz des neuen Ansatzes setzt Virtua Fighter Crossroads weiterhin auf die Merkmale, die die Serie seit Jahrzehnten auszeichnen. Dazu gehören realistische Nahkämpfe und ein leicht zugängliches Steuerungssystem, das gleichzeitig ausreichend Tiefe für erfahrene Spieler bieten soll.

RGG Studio beschreibt das Projekt als einen ungewöhnlichen neuen Ansatz für das Fighting-Game-Genre. Neben den Kämpfen soll insbesondere die erzählerische Komponente eine größere Rolle spielen als in früheren Serienteilen.

Virtua Fighter Crossroads erscheint 2027.

Weitere Informationen sollen im Rahmen einer eigenen Präsentation veröffentlicht werden. Dort wollen SEGA und RGG Studio unter anderem das neue Kampfsystem sowie die beteiligten Autoren näher vorstellen.