Virtua Fighter Crossroads: SEGA präsentiert umfangreichen Scenario Battle Showcase

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Image: SEGA

Story trifft Kampf – Virtua Fighter Crossroads enthüllt Scenario Battle System.

Virtua Fighter Crossroads hat mit einem Showcase einen detaillierten Blick auf den Scenario Battle-Modus gewährt. Das neue Feature soll die klassische Fighting-Game-Erfahrung mit erzählerischen und progressiven Elementen verbinden.

Der Showcase gibt einen Überblick darüber, wie Spieler in Story-ähnlichen Szenarien kämpfen, Fortschritte machen und die Welt von Virtua Fighter auf neue Weise erleben können. Es deutet auf eine Mischung aus traditionellen Kämpfen und narrativen Inhalten hin.

Virtua Fighter Crossroads positioniert sich damit als moderne Weiterentwicklung der Reihe, die sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger ansprechen soll. Der Scenario Battle-Modus scheint ein zentraler Bestandteil des Gesamtpakets zu werden.

Weitere Details, wie genaue Mechaniken, Länge der Szenarien oder Release-Informationen, wurden im aktuellen Showcase noch nicht vollständig enthüllt. Weitere Präsentationen sind jedoch zu erwarten.

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5 Kommentare Added

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  2. RumRoGERs 168875 XP First Star Onyx | 28.06.2026 - 14:29 Uhr

    Bin so gehyped. Das wird wahrscheinlich mein GOTY werden.
    Ich werd’s aufjedenfall Day One kaufen.^^

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  4. Ash2X 349760 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 28.06.2026 - 15:44 Uhr

    Das einzige Studio bei dem ich mittlerweile noch mit gutem Gewissen zum Release kaufe.

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