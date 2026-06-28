Virtua Fighter Crossroads: SEGA präsentiert umfangreichen Scenario Battle Showcase

Virtua Fighter Crossroads hat mit einem Showcase einen detaillierten Blick auf den Scenario Battle-Modus gewährt. Das neue Feature soll die klassische Fighting-Game-Erfahrung mit erzählerischen und progressiven Elementen verbinden.

Der Showcase gibt einen Überblick darüber, wie Spieler in Story-ähnlichen Szenarien kämpfen, Fortschritte machen und die Welt von Virtua Fighter auf neue Weise erleben können. Es deutet auf eine Mischung aus traditionellen Kämpfen und narrativen Inhalten hin.

Virtua Fighter Crossroads positioniert sich damit als moderne Weiterentwicklung der Reihe, die sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger ansprechen soll. Der Scenario Battle-Modus scheint ein zentraler Bestandteil des Gesamtpakets zu werden.

Weitere Details, wie genaue Mechaniken, Länge der Szenarien oder Release-Informationen, wurden im aktuellen Showcase noch nicht vollständig enthüllt. Weitere Präsentationen sind jedoch zu erwarten.