Virtua Fighter Crossroads: SEGA überrascht Fans: Kampfspiel erhält eigenen Rap-Song

Mit „Legacy“ hat SEGA einen offiziellen AMV-Song zu Virtua Fighter Crossroads veröffentlicht. Der musikalische Beitrag begleitet das kommende Fighting Game und setzt dabei auf eine Mischung aus Rap, modernen Beats und der traditionellen Atmosphäre der langjährigen Prügelspielreihe.

Für die Rap-Vocals und die Songtexte zeichnet El Gran Nael verantwortlich. Die Komposition und das Arrangement stammen von Yasuyuki Nagata, während die Produktion der Rap-Aufnahmen von Yuki Kanesaka übernommen wurde.

Auch hinter den Kulissen waren mehrere erfahrene Branchenvertreter beteiligt. Kenji Nakai fungierte als Recording Engineer, Yoshitada Miya war für den Mix verantwortlich und Jun Senoue überwachte das Projekt als Sound Supervisor.

Der veröffentlichte AMV kombiniert Musik und Spielszenen, um die Themen Rivalität, Vermächtnis und den Geist der Virtua-Fighter-Reihe in den Mittelpunkt zu stellen. Mit dem Titel „Legacy“ rückt SEGA dabei bewusst die Geschichte der Franchise und deren Bedeutung für das Fighting-Game-Genre in den Fokus.

Die Veröffentlichung des Songs ist Teil der laufenden Marketingkampagne für Virtua Fighter Crossroads und liefert Fans einen weiteren Vorgeschmack auf den kommenden Serienteil.