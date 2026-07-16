Virtua Fighter Crossroads: So sieht das neue VF aus – Erste Gameplay-Szenen veröffentlicht

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Image: SEGA

Virtua Fighter Crossroads präsentiert erste Gameplay-Szenen und stimmt auf den Release 2027 ein.

Virtua Fighter Crossroads gewährt mit einem neuen Video den bislang deutlichsten Blick auf das Gameplay. Im Mittelpunkt stehen erstmals Szenen aus dem VS-Battle-Modus, die einen Vorgeschmack auf das nächste Kapitel der traditionsreichen Prügelspielreihe liefern.

Der Gameplay-Clip zeigt verschiedene Kämpfe und vermittelt einen ersten Eindruck vom Kampfsystem sowie der Inszenierung der Duelle. Gleichzeitig unterstreicht der Trailer, dass Virtua Fighter Crossroads nicht nur spielerisch, sondern auch inhaltlich neue Wege einschlagen möchte.

Die Entwickler werben mit einer Stadt, wie Spieler sie noch nie gesehen haben, einer vollständig neuen Geschichte und einem komplett neuen Virtua Fighter. Weitere Details zur Handlung oder zu den Kämpfern wurden im Rahmen des Videos allerdings noch nicht bekannt gegeben.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht weiterhin aus. Bislang ist lediglich bestätigt, dass Virtua Fighter Crossroads 2027 erscheinen soll.

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30 Kommentare Added

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  2. DanSanAliaMi 114365 XP Scorpio King Rang 2 | 16.07.2026 - 22:08 Uhr

    Find sieht mega aus. Aber kaufen würde ich es vorerst glaub nicht. Wenn es im Sale ist. Mal schauen wenn es dann endlich soweit ist

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  6. de Maja 359325 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 16.07.2026 - 22:30 Uhr

    Ehrlich gesagt habe ich kein Bock mehr Kombinationen auswendig zu lernen 😅 sieht aber trotzdem mega gut aus aber ich bleib da wohl eher bei Stranger than Heaven.

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