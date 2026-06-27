Virtua Fighter Crossroads: Video zeigt neue Ausrichtung im Adventure Showcase von SEGA

Eine Kampfserie verlässt ihre Komfortzone – Virtua Fighter Crossroads wirkt fast wie ein Neustart!

SEGA stellt die traditionsreiche Kampfspielreihe Virtua Fighter Crossroads mit einem neuen Showcase deutlich in den Mittelpunkt – und deutet dabei eine spürbare Neuausrichtung der Marke an.

Das „Adventure Overview“ im Rahmen des Virtua Fighter Crossroads Showcase setzt weniger auf reine Kampfinszenierung, sondern erweitert den Blick auf eine deutlich atmosphärischere und erzählerischere Spielwelt. Schon die gezeigten Szenen lassen erkennen, dass hier ein anderer Anspruch verfolgt wird als in klassischen Serienablegern.

Im Mittelpunkt steht eine Stadt, die in dieser Form bislang nicht Teil der Reihe war, kombiniert mit dem Versprechen einer Geschichte, die neue Perspektiven innerhalb des Virtua-Fighter-Universums eröffnen soll. SEGA setzt damit bewusst auf eine modernisierte Präsentation, die über das reine Fighting-Genre hinausgeht.

SEGA nutzt das Showcase, um Virtua Fighter Crossroads als Weiterentwicklung der Marke zu positionieren, ohne dabei die Wurzeln der Serie vollständig aufzugeben. Vielmehr entsteht der Eindruck eines Hybrid-Ansatzes zwischen klassischem Fighting Gameplay und stärkerem Worldbuilding.

Weitere konkrete Details zu Gameplay-Systemen oder möglichen Plattformen wurden im Video noch nicht umfassend erläutert, dürften jedoch im Rahmen zukünftiger Präsentationen folgen.

Das vollständige Video zum Showcase ist hier verfügbar:

Virtua Fighter Crossroads Showcase