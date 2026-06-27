Virtua Fighter Crossroads: Video zeigt neue Ausrichtung im Adventure Showcase von SEGA

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Image: SEGA

Eine Kampfserie verlässt ihre Komfortzone – Virtua Fighter Crossroads wirkt fast wie ein Neustart!

SEGA stellt die traditionsreiche Kampfspielreihe Virtua Fighter Crossroads mit einem neuen Showcase deutlich in den Mittelpunkt – und deutet dabei eine spürbare Neuausrichtung der Marke an.

Das „Adventure Overview“ im Rahmen des Virtua Fighter Crossroads Showcase setzt weniger auf reine Kampfinszenierung, sondern erweitert den Blick auf eine deutlich atmosphärischere und erzählerischere Spielwelt. Schon die gezeigten Szenen lassen erkennen, dass hier ein anderer Anspruch verfolgt wird als in klassischen Serienablegern.

Im Mittelpunkt steht eine Stadt, die in dieser Form bislang nicht Teil der Reihe war, kombiniert mit dem Versprechen einer Geschichte, die neue Perspektiven innerhalb des Virtua-Fighter-Universums eröffnen soll. SEGA setzt damit bewusst auf eine modernisierte Präsentation, die über das reine Fighting-Genre hinausgeht.

SEGA nutzt das Showcase, um Virtua Fighter Crossroads als Weiterentwicklung der Marke zu positionieren, ohne dabei die Wurzeln der Serie vollständig aufzugeben. Vielmehr entsteht der Eindruck eines Hybrid-Ansatzes zwischen klassischem Fighting Gameplay und stärkerem Worldbuilding.

Weitere konkrete Details zu Gameplay-Systemen oder möglichen Plattformen wurden im Video noch nicht umfassend erläutert, dürften jedoch im Rahmen zukünftiger Präsentationen folgen.

Das vollständige Video zum Showcase ist hier verfügbar:

Virtua Fighter Crossroads Showcase

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6 Kommentare Added

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  1. de Maja 355585 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 27.06.2026 - 14:03 Uhr

    Gefällt mir immer, könnte mal wieder ein Prügler werden nach langer Abstinenz.

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  3. Ash2X 349480 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 27.06.2026 - 14:21 Uhr

    Ich vertraue da RGG Studio voll und ganz – sie wissen wie sowas funktioniert.

    0
  5. Mech77 131595 XP Elite-at-Arms Bronze | 27.06.2026 - 14:55 Uhr

    Der Ansatz gefällt mir sehr gut und endlich mal ein VF, das auch mal auf Story setzt.

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