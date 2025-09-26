Virtua Fighter: Details zu Kampfsystem und Gameplay-Regeln

Image: SEGA

Zu RGGs neuem Virtua Fighter Project wurde das Kampfsystem und die Gameplay-Regeln enthüllt.

Ryu Ga Gotoku Studio hat neue Informationen zum Kampfsystem und den Gameplay-Regeln des brandneuen Titels aus der „Virtua Fighter“-Reihe bekannt gegeben: dem neuen VIRTUA FIGHTER Project. Einen kurzen Teaser zum Spiel findet ihr weiter unten.

Dieses Spiel bietet zwei verschiedene Kampfregeln, um verschiedenen Spielstilen und Vorlieben gerecht zu werden:

  • Standard: Rundensiege werden dadurch bestimmt, dass ein Kämpfer den Gesundheitsbalken des Gegners auf null bringt oder den Gegner aus dem Ring wirft. Um ein Match zu gewinnen, sind standardmäßig drei Rundensiege nötig.
  • Auflehnung: Eine ganz neue Regel, die dynamische Gelegenheiten schafft, den Kampfverlauf auf den Kopf zu stellen. Dieses neue Gameplay-Konzept unterscheidet sich deutlich von den Standardregeln.

Das Spiel beinhaltet außerdem drei bahnbrechende Kampfsysteme, die die Entwicklung der Reihe weiter vorantreiben:

  • Brecher & Ansturm: Dieses innovative System führt eine Mechanik zur Anhäufung von Schaden ein. Werden bestimmte Körperbereiche wiederholt getroffen, häuft sich der Schaden an und der Gegner wird anfällig für einen gezielten Brecher-Angriff. Landet der Angreifer einen sogenannten Brechertreffer, erhält er einen strategischen Vorteil und eröffnet sich neue Angriffsmöglichkeiten. Der Status „Gebrochen“ bleibt über die Runden des Kampfes bestehen und wird so zu einer taktischen Komponente, die in jedem Match für mehr Spieltiefe und Spannung sorgt.
  • Betäuber & Betäubungskombo: Dieses System beinhaltet eine neue Schlagtechnik namens „Betäuber“ und eine neue Kombomechanik, die für ein flüssiges, realitätsnahes Kampferlebnis sorgt, das keine komplexen Befehle erfordert.
  • Fließendes Blocken: Beim fließenden Blocken, einer stylischen neuen Verteidigungsmechanik, stehen flüssige und stilvolle Bewegungen im Vordergrund. Im Zusammenspiel mit dem „Brecher & Ansturm“-System ermöglicht es in den verschiedensten Kampfsituationen ein dynamisches Wechseln zwischen Angriff und Verteidigung.

  1. JAG THE GEMINI 130920 XP Elite-at-Arms Bronze | 26.09.2025 - 20:14 Uhr

    Das Spiel wird entweder ne Fighting Game Revolution als VF(1) oder ein Overhyptes „Durschnittswerk“… Mal schauen

    2
  3. danbu 60690 XP Stomper | 26.09.2025 - 20:22 Uhr

    Das ist ein Spiel, wo ich wirklich Interesse an einer Demo hätte.

    0

