Virtua Fighter: Wird 30 Jahre alt – diese Entwickler-Legende blickt zurück

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Image: SEGA

Virtua Fighter feiert sein 30-jähriges Jubiläum mit einer besonderen Videobotschaft.

Eine der bekanntesten Prügelspiel-Reihen der Videospielgeschichte feiert einen besonderen Meilenstein: Virtua Fighter blickt auf 30 Jahre zurück. Zum Jubiläum wurde eine spezielle Videobotschaft von NVIDIA-CEO Jensen Huang und Virtua-Fighter-Schöpfer Yu Suzuki erneut veröffentlicht.

Die Botschaft wurde im Rahmen einer Veranstaltung in Akihabara geteilt, bei der drei Jahrzehnte Partnerschaft zwischen SEGA und NVIDIA gewürdigt wurden. Das Video erinnert an die gemeinsame Geschichte und die Bedeutung technischer Innovationen für die Entwicklung der Gaming-Branche.

Yu Suzuki gilt als eine der prägendsten Persönlichkeiten hinter Virtua Fighter. Die Serie zählt zu den wichtigsten 3D-Kampfspielen überhaupt und beeinflusste maßgeblich die Entwicklung moderner Beat-‚em-up- und Fighting-Game-Erlebnisse.

Mit der Jubiläumsbotschaft feiern SEGA und NVIDIA nicht nur die Vergangenheit der Reihe, sondern auch die langjährige Zusammenarbeit beider Unternehmen im Bereich Technologie und Videospiele.

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22 Kommentare Added

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  1. Hey Iceman 928335 XP Xboxdynasty All Star Onyx | 16.07.2026 - 17:12 Uhr

    Weiß noch wie ich Virtua Fighter auf de Sega Saturn spielte ,man war ich von der Grafik geflasht gewesen 😅

    0

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