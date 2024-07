Visions of Mana: Demo ab sofort verfügbar

Autor:, in / Visions of Mana

Square Enix hat eine kostenlose Demo zu Visions of Mana auf der Xbox Series X/S veröffentlicht.

Ab sofort könnt ihr euch eine Demo zu Visions of Mana auf der Xbox Series X/S herunterladen. Zur Feier des Tages hat Square Enix auch einen neuen Trailer veröffentlicht, um die Visions of Mana Demo zu präsentieren.

Visions of Mana – Xbox Demo herunterladen

Den neuen Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Visions of Mana erscheint am 29. August 2024 und kann bereits via Amazon für 69,99 € vorbestellt werden.