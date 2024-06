Visions of Mana: Gerüchte zum Veröffentlichungstermin

Autor:, in / Visions of Mana

Bekommt Visions of Mana bald einen Veröffentlichungstermin? Gerüchte legen dies nahe.

Gespannt warten die Fans auf Visions of Mana aus dem Hause Square Enix. Doch bislang fehlt jede Spur von einem Veröffentlichungstermin und so manch einer dürfte die Hoffnung auf baldige Ankündigungen schon fast aufgegeben haben.

Allerdings könnte frohe Kunde gar nicht so fern sein. Der äußerst zuverlässige Leaker Midori meldete sich via Twitter und teilte mit, dass man sich auf ein Update zum Veröffentlichungstermin und weitere Informationen zu diesem Titel schon in Kürze freuen dürfe.

Natürlich handelt es sich hierbei um keine offizielle Ankündigung, doch in Anbetracht der bevorstehenden Events, wie dem Summer Game Fest und dem Xbox Games Showcase, könnten Neuigkeiten tatsächlich kurz bevorstehen.