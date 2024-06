Visions of Mana: Ringmenü ist zurück, Vorbestellung möglich

Autor:, in / Visions of Mana

Vorbestellung von Visions of Mana ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und über Microsoft Store und Steam für PC.

Square Enix enthüllte – wie wir bereits berichtet haben – einen farbenfrohen, neuen Trailer für Visions of Mana, den nächsten Teil der Mana-Reihe, welcher am 29. August 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Microsoft Store und PC via Steam erscheinen wird.

Visions of Mana erzählt als nächster Hauptteil der Mana-Reihe eine gänzlich neue Geschichte.

Spieler folgen der Reise von Val, einem neu ernannten Seelenwächter, der seine Kindheitsfreundin Hina, die Geweihte des Feuers, zum Mana-Baum begleitet.

Der neue Trailer stellt die Charaktere Palmina und Julei vor, mit denen Val und Hina sich auf ihrer Reise anfreunden.

In Visions of Mana können Spieler im Kampf ihr eigenes Dreierteam zusammenstellen und zwischen den fünf spielbaren Charakteren Val, Carina, Morley, Palmina und Julei wechseln, während ihre Begleiter Ramco, Ashe und Hina sie unterstützen.

Der neue Trailer für das sehnlichst erwartete Action-RPG zeigt neue spielbare Charaktere und neue Gameplay-Features. Vorbestellungen von Visions of Mana sind ab sofort auf allen Plattformen möglich.

Der Trailer gewährt auch einen Blick auf einige Gameplay-Features, darunter die Geisterreliquien – mystische Artefakte, denen die Macht der Elemente innewohnt. Durch die Geisterreliquien kann die Klasse gewechselt, Kampf können neue Fähigkeiten erlangt werden.

Jeder Charakter verfügt für jede Geisterreliquie über eine eigene Klasse. Dadurch können Spieler ihr Team für einen flexiblen und temporeichen Kampfstil anpassen.

Ein bekanntes Merkmal kehrt in Visions of Mana ebenfalls zurück: Das Ringmenü im Kampf, mit dem man die Auseinandersetzung pausieren und die nächste Aktion planen kann. In der weiten, farbenfrohen Welt finden sich zudem elementare Hürden, hinter denen sich neue Orte zur Erkundung oder Gegenstände verbergen.

Spieler können mit ihren geliebten Reisegefährten, Vuscav und Flämmchen sogar das Meer und den Himmel erkunden. Indem sie diese zuverlässigen Verbündeten herbeirufen, können sie die Weltkarte erforschen.

Den neuen Trailer zum Veröffentlichungsdatum gibt es hier zu sehen: