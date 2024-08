Visions of Mana: Trailer hebt die üppige Welt hervor

Autor:, in / Visions of Mana

In Visions of Mana gibt es einiges zu entdecken, wie auch dieser neue Trailer veranschaulicht, der den Schwerpunkt auf die Welt des Action-RPGs legt.

Langweilig dürfte es euch so schnell in Visions of Mana nicht werden. Wie ein neuer Trailer veranschaulicht, erwartet euch in der Welt des mit Spannung erwarteten Action-RPGs eine Fülle an Eindrücken.

Reichhaltigkeit und Abwechslungsreichtum der Landschaften nehmen in besagtem Trailer eine zentrale Rolle ein und so entdeckt ihr schneebedeckte Landstriche, üppige Wälder und vieles mehr.

Selbst dürft ihr in diese Welt ab dem 29. August eintauchen, wenn Visions of Mana für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erscheint.