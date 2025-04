VOID/BREAKER: Adrenalingeladener Roguelite FPS enthüllt

Kämpft euch in VOID/BREAKER durch endlose Zyklen und brecht aus der Maschinenherrschaft aus.

In VOID/BREAKER taucht ihr in einen intensiven Roguelite-FPS ein, in dem ihr gegen Maschinen kämpft, die von einer feindlichen KI gesteuert werden. Euer Ziel: Dem endlosen Zyklus zu entkommen und das System zu zerstören.

Mit einem tiefgehenden Waffensystem, das unendliche Modifikationen ermöglicht, könnt ihr tödliche Synergien erschaffen und eure Waffen genau an euren Spielstil anpassen. Schafft euch euren Weg durch brutale Kämpfe und nutzt die Zerstörung der Umgebung, um eure Feinde zu bezwingen.

Bereitet euch darauf vor, das System zu brechen, die Reihenfolge zu zerstören und letztlich zu entkommen!