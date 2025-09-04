Void Crew: Jetzt für PS5 und Xbox Series X|S erhältlich

Nach seinem erfolgreichen PC-Release freuen sich Focus Entertainment und Hutlihut Games anzukündigen, dass Void Crew — das chaotische Koop-Weltraumabenteuer, in dem ihr mit euren Crewmitgliedern die Galaxie erkundet, kämpft und nach Beute jagt — nun auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar ist.
Um ein flüssiges und optimiertes Erlebnis auf den Next-Gen-Plattformen zu gewährleisten, wurde die Konsolenportierung Piktiv AB anvertraut.
Da das Weltall keine Grenzen kennt, könnt ihr ab jetzt das vollständige Crossplay für 6 Spieler auf PS5, Xbox Series X|S und PC genießen. Versammelt eure Crew… und möge METEM mit euch sein!
Das ist doch jetzt schon das dritte Spiel mit denselben Gameplay Mechaniken, da war doch Wildgate und nochn anderes.
Ist das jetzt das neue BR, kommt da erst noch ne richtige Schwemme auf uns zu?
Im Grunde sind die Games nur SEA of Thieves in Space.