Void Crew: Jetzt für PS5 und Xbox Series X|S erhältlich

Das chaotische Koop-Weltraumabenteuer Void Crew landet auf Konsolen und startet heute mit einer zeitlich begrenzten kostenlosen Testversion für PC-Spieler.

Nach seinem erfolgreichen PC-Release freuen sich Focus Entertainment und Hutlihut Games anzukündigen, dass Void Crew — das chaotische Koop-Weltraumabenteuer, in dem ihr mit euren Crewmitgliedern die Galaxie erkundet, kämpft und nach Beute jagt — nun auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar ist.

Um ein flüssiges und optimiertes Erlebnis auf den Next-Gen-Plattformen zu gewährleisten, wurde die Konsolenportierung Piktiv AB anvertraut.

Da das Weltall keine Grenzen kennt, könnt ihr ab jetzt das vollständige Crossplay für 6 Spieler auf PS5, Xbox Series X|S und PC genießen. Versammelt eure Crew… und möge METEM mit euch sein!